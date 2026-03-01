Dolores Fonzi ovacionada por su mensaje político: "Vengo del futuro, no caigan en la trampa..."
Tras el triunfo de Belén como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, la actriz llamó al público a que "no caiga en la trampa" de los gobiernos conservadores.
La directora y actriz Dolores Fonzi fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia de los Premios Goya al subir al escenario tras el triunfo de Belén como Mejor Película Iberoamericana. Durante su discurso en la gala más importante del cine de España, dejó una reflexión contundente sobre el presente global: "Somos las películas que hacemos y, en este momento, el mundo se convirtió en una película de terror".
Al recibir el reconocimiento por su film, la realizadora mencionó distintos conflictos internacionales que atraviesan la actualidad, desde la situación en Gaza hasta las protestas de mujeres en Irán y la problemática migratoria en Estados Unidos, trazando un panorama crítico del escenario mundial.
En ese marco, también expresó una postura política al advertir sobre el crecimiento de sectores de ultraderecha tanto a nivel global como en Argentina: "No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así".
Como ejemplo, hizo referencia a medidas impulsadas por el presidente Javier Milei vinculadas a la Ley de Glaciares."Yo vengo del futuro, de un país donde el Presidente incluso puso en venta el agua. Ya no solo defendemos el cine, tenemos que defender el agua. Que no les pase a ustedes", lanzó ante los presentes.
Además, la cineasta remarcó la necesidad de sostener la producción cultural frente a intentos de censura o recortes presupuestarios, en alusión a la situación del INCAA. "Hacer cine es un acto de resistencia. No permitamos que nos quiten la capacidad de imaginar otros mundos posibles mientras intentan demoler este", sostuvo, generando un respetuoso silencio seguido de aplausos.
Fonzi también reflexionó sobre la responsabilidad de los artistas en escenarios de gran visibilidad internacional, al considerar que "un artista debería aprovechar para expresar lo que realmente pasa y no decir cualquier cosa".
Belén, la película premiada, es un drama argentino estrenado en 2025 dirigido y protagonizado por la propia Fonzi, inspirado en un caso real ocurrido en Tucumán sobre una joven acusada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo. La historia retrata la batalla judicial y social por su libertad, con foco en el trabajo de la abogada Soledad Deza y el movimiento conocido como “marea verde”.
