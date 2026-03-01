Dolores Fonzi ovacionada por su mensaje político: "Vengo del futuro, no caigan en la trampa..."

Embed - Dolores Fonzi on Instagram: "La unión de este grupo de mujeres convirtió la injusticia en una victoria colectiva. Belén, basada en un caso real que puso en jaque al sistema judicial. En cines el 18 de septiembre y proximamente en Primevideo" View this post on Instagram

Además, la cineasta remarcó la necesidad de sostener la producción cultural frente a intentos de censura o recortes presupuestarios, en alusión a la situación del INCAA. "Hacer cine es un acto de resistencia. No permitamos que nos quiten la capacidad de imaginar otros mundos posibles mientras intentan demoler este", sostuvo, generando un respetuoso silencio seguido de aplausos.

Fonzi también reflexionó sobre la responsabilidad de los artistas en escenarios de gran visibilidad internacional, al considerar que "un artista debería aprovechar para expresar lo que realmente pasa y no decir cualquier cosa".

Belén, la película premiada, es un drama argentino estrenado en 2025 dirigido y protagonizado por la propia Fonzi, inspirado en un caso real ocurrido en Tucumán sobre una joven acusada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo. La historia retrata la batalla judicial y social por su libertad, con foco en el trabajo de la abogada Soledad Deza y el movimiento conocido como “marea verde”.