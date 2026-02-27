Revelaciones IA: así sería la cancha de Newell's si estuviera techada

El Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys fue inaugurado el 23 de julio de 1911 en el Parque Independencia de Rosario. Nació con una tribuna de madera que en 1929 pasó a ser de cemento, marcando un hito regional. Sobre esa base histórica, la inteligencia artificial imaginó cómo se vería el Coloso del Parque con un techo perimetral 360°.