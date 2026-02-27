Revelaciones IA: así sería la cancha de Newell's si estuviera techada
La inteligencia artificial mostró cómo se vería el Estadio Marcelo Bielsa, el “Coloso del Parque”, si se concretara una cubierta perimetral completa de 360°.
El Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys fue inaugurado el 23 de julio de 1911 en el Parque Independencia de Rosario. Nació con una tribuna de madera que en 1929 pasó a ser de cemento, marcando un hito regional. Sobre esa base histórica, la inteligencia artificial imaginó cómo se vería el Coloso del Parque con un techo perimetral 360°.
Con el tiempo, el estadio tuvo varias reformas, destacándose la de 1997, que sumó nuevas bandejas y plateas. En 2009 fue nombrado Marcelo Bielsa, mientras que la popular sur homenajea a Diego Armando Maradona. Hoy, con unos 42.000 espectadores, sigue siendo un símbolo deportivo y social de Santa Fe.
Así se vería la cancha de Newells si estuviera techada
La inteligencia artificial Gemini de Google proyectó que el Estadio Marcelo Bielsa podría incorporar una cubierta perimetral 360° mediante un sistema de anillo de tracción, una solución habitual en estadios modernos.
El diseño cubriría todo el Coloso del Parque sin afectar las tribunas actuales y mejoraría la acústica, la iluminación y el confort del público. Estos son algunos puntos clave del proyecto según inteligencia artificial:
- Estructura: uso de cerchas metálicas o membranas PTFE/ETFE con soporte externo independiente para no sobrecargar tribunas como la platea Gerardo Martino.
- Integración: cierre de esquinas para unir las cuatro tribunas y lograr una imagen continua del estadio.
- Iluminación y acústica: reemplazo de torres por luces LED integradas en el techo, con mejor visibilidad y efecto acústico para la hinchada.
- Costo estimado: entre USD 25 y 40 millones, según materiales y refuerzos necesarios.
- Tiempo de obra: entre 18 y 24 meses, con posibles cierres parciales de 3 a 6 meses.
- Capacidad: aumento potencial de 3.000 a 5.000 lugares gracias al cierre de los “codos”.
- Confort: público 100% protegido del clima y mayor valor de entradas y abonos.
El estadio lleva el nombre de Marcelo Bielsa desde 2009 en homenaje a uno de los máximos ídolos de Newell’s Old Boys, profundamente identificado con el club rosarino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario