Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Gimnasia La Plata

El resultado de este partido es fundamental para River, ya que una derrota lo dejaría en desventaja de cara al Superclásico del 9 de noviembre en La Bombonera.

Formaciones de River vs. Gimnasia La Plata, por el Torneo Clausura

River: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Cómo ver en vivo River vs. Gimnasia La Plata

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.