Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura.
Con necesidades diferentes, San Lorenzo y Central Córdoba se miden este sábado en Bajo Flores, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el Estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Fernando Echenique. Se podrá ver por ESPN Premium.
El "Ciclón" llega revitalizado luego de su ajustada victoria por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, gracias a un tanto de Diego Herazo que sirvió para dejar atrás el traspié del debut frente a Lanús. Con el objetivo de consolidar la racha en el Nuevo Gasómetro, el equipo de Boedo sacudió el mercado en las últimas horas con las oficializaciones de Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo.
Por su parte, Central Córdoba arriba a Buenos Aires con la urgencia de sumar tras un inicio de torneo opaco, en el que solo pudo cosechar una unidad de seis posibles. El conjunto santiagueño, que viene de igualar sin goles en el clásico frente a Atlético Tucumán tras haber caído en el estreno, busca soluciones ofensivas de manera inmediata.
Formaciones de San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
