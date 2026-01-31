Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Central Córdoba

El "Ciclón" llega revitalizado luego de su ajustada victoria por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, gracias a un tanto de Diego Herazo que sirvió para dejar atrás el traspié del debut frente a Lanús. Con el objetivo de consolidar la racha en el Nuevo Gasómetro, el equipo de Boedo sacudió el mercado en las últimas horas con las oficializaciones de Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo.