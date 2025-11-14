Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. México

Enfrente estará México, un rival con historia y duelos recientes ante equipos argentinos. El Tri, sin embargo, llega con lo justo: fue el peor de los terceros clasificados, con solo un triunfo -1-0 ante Costa de Marfil- y dos derrotas frente a Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Aun así, los dirigidos por Raúl Chabrand confían en poder dar el golpe y revertir una imagen que generó dudas entre sus hinchas.