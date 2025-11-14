Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. México
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Selección Argentina vs. México, por el Mundial de Qatar 2025 Sub-17.
Por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, la Selección Argentina afrontará este viernes desde las 11:45 un nuevo desafío en su ambicioso camino mundialista: el conjunto dirigido por Diego Placente se medirá ante México en la Cancha 3 del complejo Aspire Zone de Doha.
El combinado albiceleste llega invicto y con un rendimiento sobresaliente. Fue la mejor primera de todo el torneo gracias a tres victorias convincentes: 2-0 ante Bélgica, 3-1 frente a Túnez y un categórico 7-0 contra Fiyi. Ese nivel lo consolidó como candidato al título, un trofeo que Argentina jamás logró en la categoría, y que busca alcanzar por primera vez en su historia.
Enfrente estará México, un rival con historia y duelos recientes ante equipos argentinos. El Tri, sin embargo, llega con lo justo: fue el peor de los terceros clasificados, con solo un triunfo -1-0 ante Costa de Marfil- y dos derrotas frente a Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Aun así, los dirigidos por Raúl Chabrand confían en poder dar el golpe y revertir una imagen que generó dudas entre sus hinchas.
La formación de la Selección Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17
- José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.
Cómo ver en vivo Argentina vs. México
La televisación estará a cargo de DSports y TV Pública. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario