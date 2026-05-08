Gran alivio para la Selección Argentina: el referente que fue indultado por la FIFA y debutará en el Mundial

Cuándo debuta la Selección en el Mundial 2026

Con una alternativa clave más a disposición, la Albiceleste ya palpita el estreno en el torneo. El gran debut será el próximo martes 16 de junio a las 22:00 horas (hora de Argentina) frente al combinado de Argelia, en la ciudad estadounidense de Kansas City. Luego, el equipo nacional continuará su camino en el Grupo J enfrentando a Austria en Dallas y cerrando la fase ante Jordania.