¿Hasta cuándo tiene tiempo Lionel Scaloni para entregar la pre-lista de convocados al Mundial 2026?

Esa primera lista funcionará como una preselección amplia de jugadores elegibles para disputar la competencia. A partir de allí, los entrenadores deberán comenzar a recortar nombres hasta llegar a la convocatoria definitiva.

Otro momento importante llegará el 25 de mayo, cuando los clubes tendrán la obligación de liberar a los futbolistas convocados por sus respectivas selecciones nacionales. Esa medida busca garantizar que todos los equipos puedan contar con tiempo suficiente de preparación antes del comienzo de la Copa del Mundo.

aimar scaloni ayala

Sin embargo, la FIFA también contempló excepciones especiales. Los jugadores que participen en finales continentales con sus clubes podrán extender su permanencia hasta el 30 de mayo, siempre bajo aprobación del organismo rector del fútbol mundial. Esto afectará principalmente a futbolistas involucrados en definiciones internacionales en Europa y Sudamérica.

Entre el 25 de mayo y el 1 de junio, las federaciones deberán entregar la lista definitiva de jugadores que competirán en el Mundial. Cada plantel podrá estar compuesto por un mínimo de 23 y un máximo de 26 futbolistas, incluyendo obligatoriamente a tres arqueros. La decisión de mantener planteles amplios responde al calendario exigente y a la intención de ofrecer mayores alternativas a los seleccionadores, algo que ya se había implementado en las últimas grandes competencias internacionales.

Aunque las listas finales suelen considerarse cerradas, la FIFA también estableció condiciones especiales para modificaciones de último momento. En caso de lesión grave o enfermedad importante, las selecciones podrán reemplazar futbolistas hasta 24 horas antes de su debut en el torneo. Ese detalle resulta clave para entrenadores y cuerpos médicos, especialmente en una temporada cargada de partidos y con futbolistas que llegarán al límite físico tras un año extremadamente exigente.