¿Hasta cuándo tiene tiempo Lionel Scaloni para entregar la pre-lista de convocados al Mundial 2026?
Los clasificados ya conocen el calendario para presentar las listas preliminares y definitivas de jugadores que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y, a poco más de un mes para el inicio del torneo, las distintas selecciones nacionales comienzan a definir los planteles con los que afrontarán la competencia más importante del fútbol internacional. En ese contexto, la FIFA oficializó los plazos y fechas que deberán respetar todos los equipos clasificados para presentar sus listas de convocados.
La próxima Copa del Mundo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y marcará un hecho histórico: será la primera edición con 48 selecciones participantes. El certamen se desarrollará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, y promete convertirse en uno de los eventos deportivos más grandes de todos los tiempos.
Con millones de fanáticos pendientes de las convocatorias, la expectativa crece alrededor de las grandes estrellas que podrían disputar el torneo. Nombres como Lionel Messi, Kylian Mbappé y otras figuras internacionales aparecen como protagonistas de una Copa del Mundo que también servirá de plataforma para nuevas apariciones y jóvenes talentos.
¿Hasta cuándo tienen las selecciones para anunciar su lista de jugadores?
Frente a semejante expectativa global, la FIFA ya definió el cronograma oficial que deberán seguir todas las federaciones clasificadas. El primer plazo importante será el 11 de mayo, fecha límite para presentar una lista preliminar que deberá contener entre 35 y 55 futbolistas. Dentro de esa nómina, cada selección estará obligada a incluir al menos cinco arqueros.
Esa primera lista funcionará como una preselección amplia de jugadores elegibles para disputar la competencia. A partir de allí, los entrenadores deberán comenzar a recortar nombres hasta llegar a la convocatoria definitiva.
Otro momento importante llegará el 25 de mayo, cuando los clubes tendrán la obligación de liberar a los futbolistas convocados por sus respectivas selecciones nacionales. Esa medida busca garantizar que todos los equipos puedan contar con tiempo suficiente de preparación antes del comienzo de la Copa del Mundo.
Sin embargo, la FIFA también contempló excepciones especiales. Los jugadores que participen en finales continentales con sus clubes podrán extender su permanencia hasta el 30 de mayo, siempre bajo aprobación del organismo rector del fútbol mundial. Esto afectará principalmente a futbolistas involucrados en definiciones internacionales en Europa y Sudamérica.
Entre el 25 de mayo y el 1 de junio, las federaciones deberán entregar la lista definitiva de jugadores que competirán en el Mundial. Cada plantel podrá estar compuesto por un mínimo de 23 y un máximo de 26 futbolistas, incluyendo obligatoriamente a tres arqueros. La decisión de mantener planteles amplios responde al calendario exigente y a la intención de ofrecer mayores alternativas a los seleccionadores, algo que ya se había implementado en las últimas grandes competencias internacionales.
Aunque las listas finales suelen considerarse cerradas, la FIFA también estableció condiciones especiales para modificaciones de último momento. En caso de lesión grave o enfermedad importante, las selecciones podrán reemplazar futbolistas hasta 24 horas antes de su debut en el torneo. Ese detalle resulta clave para entrenadores y cuerpos médicos, especialmente en una temporada cargada de partidos y con futbolistas que llegarán al límite físico tras un año extremadamente exigente.
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