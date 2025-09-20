Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Aldosivi
Se enfrentarán este sábado 20 de septiembre desde las 19:00 por la fecha 9 de la Liga Profesional.
Tigre y Aldosivi se enfrentarán el sábado a partir de las 19 en el Estadio José Dellagiovanna, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El Matador buscará salir de su andar irregular y volver al triunfo ante su gente, mientras que el Tiburón de Farré está obligado a una victoria para salir del fondo de ambas tablas
Así llega Tigre al partido vs. Aldosivi
El equipo dirigido por Diego Dabove llega al encuentro ubicado en la décima posición de la Zona A con nueve puntos. Tras ocho partidos disputados, Tigre buscará mejorar su promedio de gol de 0.75 por partido y volver a la victoria tras el empate sin goles ante Talleres.
Así llega Aldosivi al partido vs. Tigre
Por su parte, Aldosivi, comandado por Guillermo Farré, necesita sumar puntos urgentemente. Ubicado en la última posición del grupo con tres puntos, el equipo marplatense intentará mejorar su pobre registro goleador de 0.12 goles por partido luego de la derrota frente a Sarmiento.
Dónde queda el estadio donde Tigre juega vs Aldosivi por la Liga Profesional
El estadio Coliseo de Victoria donde Tigreenfrenta a Aldosivi por la Liga Profesional está ubicado en la ciudad de Victoria.
Cómo salieron los últimos partidos entre Tigre y Aldosivi
Tigre llega con un historial positivo frente a Aldosivi a este duelo de la Liga Profesional. A continuación, los últimos mano a mano entre estos dos equipos:
- Tigre ganó vs Aldosivi por 2 - 0 el domingo 9 de marzo de 2025
- Tigre ganó vs Aldosivi por 3 - 0 el viernes 30 de septiembre de 2022
- Tigre ganó vs Aldosivi por 2 - 0 el domingo 2 de septiembre de 2018
- Tigre empató vs Aldosivi por 1 - 1 el sábado 3 de diciembre de 2016
- Tigre ganó vs Aldosivi por 2 - 0 el viernes 20 de mayo de 2016
Formaciones del encuentro
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani. DT: Guillermo Farré.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Aldosive
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
