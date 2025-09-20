Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Aldosivi

Tigre y Aldosivi se enfrentarán el sábado a partir de las 19 en el Estadio José Dellagiovanna, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El Matador buscará salir de su andar irregular y volver al triunfo ante su gente, mientras que el Tiburón de Farré está obligado a una victoria para salir del fondo de ambas tablas