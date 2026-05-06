Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Macará vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Macará vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026.
Por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, Tigre tendrá un compromiso determinante cuando enfrente a Macará desde las 21:00 en el estadio Bellavista. El conjunto argentino necesita sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.
El equipo ecuatoriano llega en una posición favorable dentro del grupo. A pesar de haber caído recientemente en el torneo local, su desempeño en la Sudamericana ha sido sólido. Lidera la zona tras conseguir resultados importantes, entre ellos la victoria frente a Tigre en condición de visitante, además de un triunfo en Perú ante Alianza Atlético y un empate ante América de Cali.
Por su parte, Tigre afronta el encuentro con la necesidad de revertir su irregular presente. Si bien logró una victoria importante ante América de Cali en su última presentación continental, su rendimiento en el ámbito local ha sido preocupante. El equipo no logró meterse en los playoffs y arrastra una racha negativa que pone en duda su consistencia. Una victoria en Ecuador no solo le permitiría sumar puntos clave, sino también recuperar confianza y posicionarse nuevamente en la pelea por el liderazgo del grupo.
Con objetivos claros pero realidades distintas, el duelo en Ambato promete ser intenso. La visita se juega gran parte de su futuro internacional, mientras que el local buscará consolidar su liderazgo y encaminar su clasificación.
Macará vs. Tigre: probables formaciones
- Macará: Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro. DT: Guillermo Sanguinetti.
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jalil Elías, Joaquín Mosqueira, Sebastián Medina; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Macará vs. Tigre por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
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