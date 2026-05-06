Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Macará vs. Tigre

Por su parte, Tigre afronta el encuentro con la necesidad de revertir su irregular presente. Si bien logró una victoria importante ante América de Cali en su última presentación continental, su rendimiento en el ámbito local ha sido preocupante. El equipo no logró meterse en los playoffs y arrastra una racha negativa que pone en duda su consistencia. Una victoria en Ecuador no solo le permitiría sumar puntos clave, sino también recuperar confianza y posicionarse nuevamente en la pelea por el liderazgo del grupo.