Tigre vs. América de Cali, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones TV
El Matador necesita reaccionar tras un inicio irregular y buscará hacerse fuerte en Victoria para encaminar su clasificación en el grupo.
Tigre afrontará un compromiso determinante en la Copa Sudamericana cuando reciba a América de Cali este jueves desde las 21 en el estadio José Dellagiovanna, por la tercera fecha del Grupo A. El conjunto argentino aún no ganó en el certamen y sabe que sumar de a tres en casa es fundamental para no quedar relegado en la pelea por la clasificación.
El equipo dirigido por Diego Dabove llega golpeado desde lo futbolístico y también desde lo anímico. En su última presentación por el torneo local cayó 1-0 ante Sarmiento de Junín, resultado que volvió a dejar dudas en su rendimiento. Esa irregularidad también se trasladó al plano internacional, donde todavía no logró imponerse.
En su debut en la Sudamericana, el Matador rescató un empate 1-1 como visitante frente a Alianza Atlético de Perú, en un partido en el que mostró algunas buenas señales ofensivas pero también falencias defensivas. Luego, en la segunda jornada, no pudo sostener la localía y cayó 1-0 ante Macará de Ecuador, complicando su panorama en el grupo.
Por eso, el duelo ante América de Cali aparece como una oportunidad clave para reencauzar su camino. Jugar en Victoria y ante su gente representa un escenario ideal para cambiar la imagen y sumar tres puntos que lo vuelvan a meter en la pelea.
Del otro lado estará un rival que también llega con altibajos, pero que ha mostrado mayor efectividad en el certamen continental. El conjunto colombiano, dirigido por David González, viene de perder 1-0 el clásico ante Deportivo Cali en el torneo local, aunque mantiene una posición expectante en su liga. En la Sudamericana, empató 1-1 frente a Macará en Ecuador en su debut y luego logró una valiosa victoria por 2-1 ante Alianza Atlético en condición de local, resultados que lo posicionan con ventaja respecto al conjunto argentino.
El partido contará con el arbitraje del uruguayo Mathías de Armas, mientras que Leodán González estará a cargo del VAR. Para el local no hay demasiado margen de error. Un nuevo tropiezo podría dejarlo en una situación muy comprometida en el grupo, mientras que una victoria lo devolvería a la pelea y renovaría la ilusión en el plano internacional.
Tigre vs. América de Cali, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Bruno Leyes, Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera, Gonzalo Martínez, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- América de Cali: Jean Fernandes; Omar Bertel, Cristián Tovar, Marlon Torres, Luis Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jan Lucumi, Yeison Guzmán, Tomás Ángel; Andrés Ramos. DT: David González.
Tigre vs. América de Cali: otros datos
- Horario: 21:00.
- Estadio: José Dellagiovanna, San Fernando, Buenos Aires.
- Árbitro: Mathías de Armas (Uruguay).
- VAR: Leodan González (Uruguay).
- TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.
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