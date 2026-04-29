Tigre vs. América de Cali, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones TV

Del otro lado estará un rival que también llega con altibajos, pero que ha mostrado mayor efectividad en el certamen continental. El conjunto colombiano, dirigido por David González, viene de perder 1-0 el clásico ante Deportivo Cali en el torneo local, aunque mantiene una posición expectante en su liga. En la Sudamericana, empató 1-1 frente a Macará en Ecuador en su debut y luego logró una valiosa victoria por 2-1 ante Alianza Atlético en condición de local, resultados que lo posicionan con ventaja respecto al conjunto argentino.

El partido contará con el arbitraje del uruguayo Mathías de Armas, mientras que Leodán González estará a cargo del VAR. Para el local no hay demasiado margen de error. Un nuevo tropiezo podría dejarlo en una situación muy comprometida en el grupo, mientras que una victoria lo devolvería a la pelea y renovaría la ilusión en el plano internacional.

Tigre vs. América de Cali, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Bruno Leyes, Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera, Gonzalo Martínez, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Bruno Leyes, Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera, Gonzalo Martínez, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. América de Cali: Jean Fernandes; Omar Bertel, Cristián Tovar, Marlon Torres, Luis Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jan Lucumi, Yeison Guzmán, Tomás Ángel; Andrés Ramos. DT: David González.

Tigre vs. América de Cali: otros datos

Horario: 21:00.

21:00. Estadio: José Dellagiovanna, San Fernando, Buenos Aires.

José Dellagiovanna, San Fernando, Buenos Aires. Árbitro: Mathías de Armas (Uruguay).

Mathías de Armas (Uruguay). VAR: Leodan González (Uruguay).

Leodan González (Uruguay). TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.