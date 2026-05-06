Macará vs. Tigre, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El Matador visita Ambato con la obligación de sumar para seguir en carrera en la Sudamericana, frente a un rival que ya lo venció y lidera el grupo.
Tigre tendrá un compromiso determinante cuando enfrente a Macará desde las 21:00 en el estadio Bellavista, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino necesita sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.
El equipo ecuatoriano llega en una posición favorable dentro del grupo. A pesar de haber caído recientemente en el torneo local, su desempeño en la Sudamericana ha sido sólido. Lidera la zona tras conseguir resultados importantes, entre ellos la victoria frente a Tigre en condición de visitante, además de un triunfo en Perú ante Alianza Atlético y un empate ante América de Cali.
Macará ha sabido aprovechar sus oportunidades y ahora intentará hacerse fuerte como local para dar un paso más hacia la clasificación. La altura de Ambato y el conocimiento del terreno juegan a su favor en un partido que puede marcar el rumbo del grupo.
Por su parte, Tigre afronta el encuentro con la necesidad de revertir su irregular presente. Si bien logró una victoria importante ante América de Cali en su última presentación continental, su rendimiento en el ámbito local ha sido preocupante. El equipo no logró meterse en los playoffs y arrastra una racha negativa que pone en duda su consistencia.
El Matador sabe que no puede dejar pasar más oportunidades si quiere depender de sí mismo en la recta final. Una victoria en Ecuador no solo le permitiría sumar puntos clave, sino también recuperar confianza y posicionarse nuevamente en la pelea por el liderazgo del grupo.
El calendario tampoco le da respiro, ya que luego deberá enfrentar a rivales directos en las últimas fechas, lo que aumenta la importancia de este compromiso. La necesidad de sumar y el contexto adverso convierten este partido en una verdadera prueba de carácter para el equipo argentino.
Con objetivos claros pero realidades distintas, el duelo en Ambato promete ser intenso. La visita se juega gran parte de su futuro internacional, mientras que el local buscará consolidar su liderazgo y encaminar su clasificación.
Macará vs. Tigre, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Macará: Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro. DT: Guillermo Sanguinetti.
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jalil Elías, Joaquín Mosqueira, Sebastián Medina; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.
Macará vs. Tigre: otros datos
- Hora: 21.00.
- Estadio: Estadio Bellavista, Ambato.
- Árbitro: Paulo Zonavelli (BRA).
- VAR: Daniel Nobre (BRA).
- TV: DSports.
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