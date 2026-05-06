Macará vs. Tigre, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El Matador sabe que no puede dejar pasar más oportunidades si quiere depender de sí mismo en la recta final. Una victoria en Ecuador no solo le permitiría sumar puntos clave, sino también recuperar confianza y posicionarse nuevamente en la pelea por el liderazgo del grupo.

El calendario tampoco le da respiro, ya que luego deberá enfrentar a rivales directos en las últimas fechas, lo que aumenta la importancia de este compromiso. La necesidad de sumar y el contexto adverso convierten este partido en una verdadera prueba de carácter para el equipo argentino.

Con objetivos claros pero realidades distintas, el duelo en Ambato promete ser intenso. La visita se juega gran parte de su futuro internacional, mientras que el local buscará consolidar su liderazgo y encaminar su clasificación.

Macará vs. Tigre, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Macará: Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro. DT: Guillermo Sanguinetti .

Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro. . Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jalil Elías, Joaquín Mosqueira, Sebastián Medina; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.

Macará vs. Tigre: otros datos

Hora: 21.00.

21.00. Estadio: Estadio Bellavista, Ambato.

Estadio Bellavista, Ambato. Árbitro: Paulo Zonavelli (BRA).

Paulo Zonavelli (BRA). VAR: Daniel Nobre (BRA).

Daniel Nobre (BRA). TV: DSports.