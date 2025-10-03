Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025.
En un choque clave por el Torneo Clausura 2025, Tigre y Defensa y Justicia se medirán este viernes a las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna. Los dos conjuntos llegan con la misma cantidad de puntos (15) y comparten la ilusión de acercarse a la punta de la Zona A, que actualmente pertenece a Unión.
El presente de Tigre está marcado por la reacción que tuvo después de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. A partir de allí, el conjunto de Victoria sumó siete de los últimos nueve puntos en juego, con una sólida victoria sobre Aldosivi y un triunfo ajustado ante Central Córdoba en Santiago del Estero.
Defensa y Justicia, dirigido por Mariano Soso, también atraviesa un momento de recuperación. Luego de dos derrotas consecutivas frente a Platense y Estudiantes, el Halcón se levantó con una gran victoria ante Boca, que le devolvió confianza.
Tigre vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
