Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Defensa y Justicia

En un choque clave por el Torneo Clausura 2025, Tigre y Defensa y Justicia se medirán este viernes a las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna. Los dos conjuntos llegan con la misma cantidad de puntos (15) y comparten la ilusión de acercarse a la punta de la Zona A, que actualmente pertenece a Unión.