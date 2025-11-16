Explosión en Ezeiza: cómo quedó el Parque Industrial y cuándo empiezan las pericias

La investigación quedó a cargo de Florencia Belloc, fiscal de la la UFI 1 de Ezeiza y por el momento se sabe que el incendio se inició en el recinto de la empresa Logischem. Desde allí, el fuego se avanzó sobre a varias compañías aledañas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.