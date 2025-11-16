Explosión en Ezeiza: cómo quedó el Parque Industrial y cuándo empiezan las pericias
Los bomberos todavía trabajan en el lugar, hasta que no se termine el operativo de contención, no se podrán realizar las primeras inspecciones en el Polo Industrial.
La Justicia aseguró que recién el próximo lunes se podrán realizar las pericias para determinar los motivos que originaron el incidente. El motivo se debe a que aún no se han podido terminar los operativos de contención en el lugar.
La investigación quedó a cargo de Florencia Belloc, fiscal de la la UFI 1 de Ezeiza y por el momento se sabe que el incendio se inició en el recinto de la empresa Logischem. Desde allí, el fuego se avanzó sobre a varias compañías aledañas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.
La explosión de materiales químicos presentes en los galpones tuvo una onda expansiva tuvo un radio de 15 kilómetros por eso causó severos daños en las instalaciones e incluso en varias casas de la zona.
Las autoridades aún no pueden establecer las causas del siniestro, ya que las pericias están pendientes hasta que se complete el operativo de contención, que podría extenderse hasta el lunes. Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participan del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.
A medida que transcurren las horas, comienzan a circular nuevas imágenes del incendio del Polo Industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, que fue provocado por una feroz explosión, de la cual aún se desconocen las causas de origen.
Entre el material que trascienda en redes sociales, hay un video que muestra desde las alturas la inmensa nube de humo que se desprende de las llamas. El clip es impresionante y no ha demorado en viralizarse en redes sociales, por la impresionante imagen que se puede apreciar.
