Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
El Millonario quedó cuarto en la tabla anual y necesita ganar y combinar resultados de Argentinos y Riestra para meterse en el repechaje rumbo a la Copa Libertadores 2026.
River llega a la última fecha del Torneo Clausura obligado a ganar para mantener chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Tras caer en el Superclásico y perder terreno en la tabla anual, depende de resultados de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra para acceder al repechaje y sostener aspiraciones internacionales.
Las seis derrotas en los últimos siete partidos del campeonato complicaron seriamente al Millonario en la tabla anual. La caída ante Boca terminó de relegarlo: ya no tiene posibilidades de acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y pelea por el tercer lugar, el último que otorga un cupo para la fase 2 mediante repechaje.
Tras la agónica derrota del Malevo frente a Independiente (y el empate ante Godoy Cruz) sumado al triunfo de Argentinos Juniors ante Belgrano, el equipo dirigido por Nico Diez llegó a 54 puntos y se ubicó tercero. River, con 52 unidades, quedó cuarto, mientras que el conjunto de Cristian “Tata” Benítez también suma 52 y marcha quinto.
De las 27 combinaciones posibles en la última fecha, solo tres garantizan que River termine tercero y se meta en la fase inicial de la Copa Libertadores 2026. Hay un requisito innegociable: debe ganarle a Vélez, porque de lo contrario no podrá superar a Argentinos Juniors.
Los escenarios favorables son los siguientes:
-
Si River vence a Vélez y Argentinos pierde con Estudiantes, clasificará al repechaje sin importar lo que suceda con Riestra.
Si River vence a Vélez por más de dos goles y Argentinos empata con Estudiantes, también accederá. En este caso, ante igualdad de puntos, la definición se resuelve por diferencia de gol, donde hoy el Bicho tiene una ventaja de dos tantos.
Si gana y Argentinos no suma, el resultado de Riestra queda sin incidencia en la pelea por el tercer lugar (ya igualó 1-1 ante Godoy Cruz).
Las chances si River termina cuarto y la única vía para ir directo a fase de grupos
Incluso si River finaliza en la cuarta posición, mantiene una posibilidad matemática para entrar al repechaje: necesita que el campeón del Clausura sea alguno de los tres primeros de la tabla anual —Rosario Central, Boca o el que supere su posición entre Argentinos o Riestra— para liberar una plaza extra.
La única forma de que River acceda directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 es ser campeón del Clausura, algo que hoy no tiene asegurado, ya que todavía no logró su clasificación a los octavos del torneo. Si termina cuarto, jugará la Copa Sudamericana 2026, sin importar otros resultados.
Todas las combinaciones de resultados posibles para River y qué pasaría
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario