Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Si River vence a Vélez y Argentinos pierde con Estudiantes , clasificará al repechaje sin importar lo que suceda con Riestra.

Si River vence a Vélez por más de dos goles y Argentinos empata con Estudiantes , también accederá. En este caso, ante igualdad de puntos, la definición se resuelve por diferencia de gol, donde hoy el Bicho tiene una ventaja de dos tantos.

Si gana y Argentinos no suma, el resultado de Riestra queda sin incidencia en la pelea por el tercer lugar (ya igualó 1-1 ante Godoy Cruz).

Las chances si River termina cuarto y la única vía para ir directo a fase de grupos

Incluso si River finaliza en la cuarta posición, mantiene una posibilidad matemática para entrar al repechaje: necesita que el campeón del Clausura sea alguno de los tres primeros de la tabla anual —Rosario Central, Boca o el que supere su posición entre Argentinos o Riestra— para liberar una plaza extra.

La única forma de que River acceda directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 es ser campeón del Clausura, algo que hoy no tiene asegurado, ya que todavía no logró su clasificación a los octavos del torneo. Si termina cuarto, jugará la Copa Sudamericana 2026, sin importar otros resultados.

Todas las combinaciones de resultados posibles para River y qué pasaría