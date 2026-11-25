Fútbol libre de riesgos para ver EN VIVO Boca vs. Independiente Rivadavia por Internet
Boca e Independiente Rivadavia juegan desde las 21 en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Cómo ver fútbol libre de riesgos.
Para quienes buscan una alternativa segura y fútbol libre de riesgos para ver EN VIVO Boca vs. Independiente Rivadavia por Internet sin recurrir a sitios piratas ni enlaces maliciosos, el cruce por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 contará con transmisión oficial tanto por televisión paga como a través de plataformas digitales habilitadas.
El partido se disputa este miércoles 25 de noviembre desde las 21:00 horas en La Bombonera, con el arbitraje de Luis Lobo Medina y José Carreras en el VAR, definiendo el último boleto a cuartos de final donde ya espera Gimnasia y Esgrima La Plata.
Qué canal pasa Boca vs. Independiente Rivadavia y cómo verlo en vivo por Internet
La televisación oficial del encuentro entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza estará a cargo de ESPN Premium, señal incluida dentro del Pack Fútbol en los distintos cableoperadores de la Argentina:
-
Cablevisión / Flow: se sintoniza en el Canal 123 (Digital, HD y Flow) en televisión, y puede verse online por Internet mediante la aplicación y web oficial de Cablevisión Flow para clientes con el Pack Fútbol activo.
DirecTV / DGO: está disponible en los canales 604 (SD) y 1604 (HD) de la grilla televisiva, con transmisión vía streaming desde cualquier dispositivo a través de la plataforma DirecTV GO (DGO) teniendo contratado el abono correspondiente.
Telecentro: se emite por los canales 111 (SD) y 1017 (HD) en el decodificador, y en vivo por Internet mediante la aplicación y el sitio web de Telecentro Play con el Pack Fútbol habilitado.
Cómo llegan los equipos y las probables formaciones en La Bombonera
Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a Atlético Mineiro, el conjunto conducido por Rodolfo Arruabarrena cambia el chip para meterse de lleno en los playoffs locales —con el regreso de Leandro Paredes tras recuperarse de un golpe de calor y el ingreso de Tomás Belmonte por el tocado Santiago Ascacíbar— ante la Lepra mendocina que dirige Alfredo Berti:
-
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari, Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce.
Tags: Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Torneo Clausura 2026, Fútbol Argentino, Deportes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario