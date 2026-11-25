Cablevisión / Flow: se sintoniza en el Canal 123 (Digital, HD y Flow) en televisión, y puede verse online por Internet mediante la aplicación y web oficial de Cablevisión Flow para clientes con el Pack Fútbol activo.

DirecTV / DGO: está disponible en los canales 604 (SD) y 1604 (HD) de la grilla televisiva, con transmisión vía streaming desde cualquier dispositivo a través de la plataforma DirecTV GO (DGO) teniendo contratado el abono correspondiente.

Telecentro: se emite por los canales 111 (SD) y 1017 (HD) en el decodificador, y en vivo por Internet mediante la aplicación y el sitio web de Telecentro Play con el Pack Fútbol habilitado.

Cómo llegan los equipos y las probables formaciones en La Bombonera

Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a Atlético Mineiro, el conjunto conducido por Rodolfo Arruabarrena cambia el chip para meterse de lleno en los playoffs locales —con el regreso de Leandro Paredes tras recuperarse de un golpe de calor y el ingreso de Tomás Belmonte por el tocado Santiago Ascacíbar— ante la Lepra mendocina que dirige Alfredo Berti: