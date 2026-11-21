Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Atlético Mineiro vs. Boca por la Copa Sudamericana
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Mineiro vs. Boca por la Copa Sudamericana.
Boca y Atlético Mineiro juegan este sábado, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será televisado por ESPN y DSports y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que Antonio García estará en el VAR.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de consagrarse campeón de la tabla anual de la Liga Profesional, con 63 puntos. Además, el último fin de semana goleó a Banfield en Mendoza y se metió en la final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Platense por el título.
En el plano internacional, el "Xeneize" alcanzó la final de esta edición de la Sudamericana tras superar a O'Higgins, Deportivo Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama. Ahora, buscará ponerle fin a una sequía internacional que comenzó en 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana.
Por su parte, Atlético Mineiro acumula siete encuentros sin victorias, con cinco derrotas y dos empates, y viene de igualar sin goles frente a Mirassol por el Brasileirao. Además, quedó eliminado de la Copa de Brasil en las semifinales, luego de caer ante Gremio.
Pese a este panorama, el "Galo" consiguió llegar a la definición continental tras eliminar a RB Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. El conjunto conducido por el argentino Eduardo Domínguez buscará recuperar su mejor versión y conseguir un título internacional que se le escapó en la edición anterior, cuando perdió la final de la Sudamericana ante Lanús por penales.
Formaciones de Atlético Mineiro vs. Boca por la Copa Sudamericana
- Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Víctor Hugo; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Cómo ver en vivo Atlético Mineiro vs. Boca por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de ESPN y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario