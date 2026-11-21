Boca y Atlético Mineiro juegan este sábado, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será televisado por ESPN y DSports y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que Antonio García estará en el VAR.