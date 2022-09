El descargo de Gabriel Arias: "Nunca la violencia es la solución frente a la violencia"

"Lo dije en cuanto terminó el partido y lo vuelvo a repetir: me equivoqué. No tendría que haber reaccionado como reaccioné porque nunca la violencia es la solución frente a la violencia. Les pido perdón a Platense, a mis compañeros, a mis rivales y a todo Racing. Ser una persona pública implica la obligación de mantener una línea de conducta que no logré sostener esta vez. Cualquiera puede fallar y hoy me tocó a mí", expresó en futbolista.

Y además agregó: "Tenemos que entender que esto no tiene nada que ver ni con el folclore ni con la pasión. Somos personas que merecemos ser respetadas en cualquier cancha donde nos toque ejercer nuestra profesión".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Arias Arroyo (@gabrielarias_21)

¿Cuántas fechas podría recibir Arias?

En cuanto al reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA sobre el que se basa el Tribunal de Disciplina para aplicar las sanciones, en su artículo 205 establece una sanción de “dos a veinte partidos” para los futbolistas que incurran en “actos de indisciplina contra el público”. Incluso, en el primer inciso se refiere a los “ademanes obscenos”.

Además, Arias no podrá ser capitán de Racing de “un mes hasta cinco años”, de acuerdo a la sanción que reciba.