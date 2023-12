Gabriel Hauche no seguirá en Racing: su emotiva carta de despedida

“Mi decisión es absolutamente personal y no responde a ningún malestar con la institución”, aclaró en referencia a la finalización de su vínculo en su tercer ciclo en la institución de Avellaneda.

Además el delantero, de 37 años, cosechó con Racing los siguientes títulos: el torneo local en 2014, el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2022. A pesar de haber tomado la decisión de alejarse, tiene la intención de seguir vinculado al fútbol profesional.

image.png

La carta de despedida de Hauche para los hinchas de Racing

Decirle adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo, pero a veces resulta necesario: hoy siento que es momento de cerrar esta etapa en Racing y de buscar nuevos horizontes para mi carrera futbolística.

La vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta y, con virtudes y defectos, siempre me entregué al máximo. En cada entrenamiento y en cada partido me entregué por completo para estar a la altura de lo que exige un club como el nuestro. Tuve el honor de ser parte de planteles campeones y esas emociones y esos instantes inolvidables me van a acompañar hasta el último día.

Mi decisión es absolutamente personal y no responde a ningún malestar con la institución. Al contrario, estoy profundamente agradecido a quienes me abrieron las puertas enero de 2022 para que pudiera pisar nuevamente el Cilindro.

image.png

Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de mis compañeros, de los cuerpos técnicos, de los cuerpos médicos y de los trabajadores del club.

A todos ellos les debo muchísimo. Para ustedes, los hinchas, los que alientan en las buenas y en las malas, solo tengo palabras de admiración: son el corazón del club y eso va a seguir así para siempre.

Si alguien me hubiera dicho de chico que iba a vivir esta historia increíble no le habría creído. Pero a veces la realidad es más linda que los mejores sueños. Te quiero mucho Racing. Gracias por tanto. Gracias toda la vida.