Gallardo explotó en conferencia tras la clasificación de River: "Cambiá la pregunta"
El técnico se mostró aliviado por el pase a cuartos de final, pero reaccionó con fastidio ante la insistencia de un periodista en la rueda de prensa.
River sufrió, pero logró superar a Libertad y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En un Monumental colmado, empató 1-1 en la vuelta, resultado que llevó la serie a los penales, donde Franco Armani fue clave con una atajada decisiva. Sin embargo, la alegría por la clasificación se mezcló con un momento tenso en la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo.
El entrenador, visiblemente aliviado pero también con cierta incomodidad por el rendimiento de su equipo, reaccionó cuando un periodista le preguntó si consideraba justo el pase a la siguiente instancia y si le preocupaba lo mostrado en el segundo tiempo. “Ya hice el análisis, vos me escuchaste recién. No voy a repetir lo que dije. Cambiá la pregunta si querés”, respondió con seriedad.
Ante la repregunta, Gallardo subió el tono y lanzó: “No lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos. La noche era oscura para nosotros. Estoy contento de haber pasado esta noche que no venía bien, sobre todo en el segundo tiempo. Hoy cayó la moneda de este lado. No está mal que eso pase”.
Más allá del cruce, el Muñeco profundizó en su visión sobre lo ocurrido. Admitió que el equipo debe “mejorar y alcanzar mayor regularidad”, y explicó que jugar con un hombre menos en gran parte del encuentro complicó los planes. También reconoció que a veces hay que “manejar los momentos y bajar la espuma” para no cometer errores que pongan en riesgo los resultados.
Consciente de las dificultades que se avecinan, Gallardo ya puso la mira en el cruce con Palmeiras, rival al que calificó como “uno de los grandes candidatos a ganar la Copa”. Señaló que espera recuperar jugadores lesionados y que la serie será una medida de carácter para River. “Vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy, con la expectativa de seguir creciendo”, aseguró antes de cerrar abruptamente la conferencia.
La reacción del DT dejó en claro el nivel de exigencia que vive el club en instancias decisivas. Aunque el Millonario celebró el pase a cuartos, el rendimiento dejó dudas y el propio Gallardo fue el primero en reconocer que, para seguir avanzando, necesitarán elevar el nivel colectivo en todos los aspectos.
