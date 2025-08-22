Gallardo explotó en conferencia tras la clasificación de River: "Cambiá la pregunta"

river franco armani

Consciente de las dificultades que se avecinan, Gallardo ya puso la mira en el cruce con Palmeiras, rival al que calificó como “uno de los grandes candidatos a ganar la Copa”. Señaló que espera recuperar jugadores lesionados y que la serie será una medida de carácter para River. “Vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy, con la expectativa de seguir creciendo”, aseguró antes de cerrar abruptamente la conferencia.