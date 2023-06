Desopilante video: Robertito quiso conocer "el bulto de Gallardo"

Por esta razón, la escultora Mercedes Savall, quien se encargó de la obra a pedido de Carlos Trillo, el ideólogo de la movida, habló al respecto y explicó lo sucedido: "Me pidieron específicamente que esa parte la exagere y yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa gutural del fútbol hay que expresarla de alguna manera", expresó. Y además agregó: "Cada artista tiene su manera de interpretar lo que está pasando e interpretar a la hinchada".

ROBERTITO QUISO CONOCER "EL BULTO DE GALLARDO"

El reconocido periodista Roberto Funes Ugarte, hizo furor en las redes sociales y se sumó a la polémica que circula por internet sobre un detalle en la estatua de Marcelo Gallardo que explotó rápidamente: "El Bulto del Muñeco", publicó "Robertito" en su cuenta oficial de Instagram.