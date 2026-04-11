MinutoUno

Ni Xuper TV ni Magma TV: como ver EN VIVO Boca vs. Independiente online

Deportes

Evitá los molestos cortes de aplicaciones dudosas como Xuper TV y disfrutá del partido entre Boca e Independiente mediante las señales autorizadas.

No recomiendan ver a Boca por Xuper TV (Nano Banana)

No recomiendan ver a Boca por Xuper TV (Nano Banana)

Este sábado a las 19.30, la atención del fútbol nacional estará centrada en el choque entre Boca e Independiente. Si pensabas usar Xuper TV o Magma TV, te detallamos cuáles son las pantallas oficiales para mirar este gran partido del Torneo Apertura con la mejor definición y sin ningún tipo de riesgos.

Claudio Úbeda en Boca
Claudio Úbeda en Boca

Claudio Úbeda en Boca

Cómo ver el clásico sin Xuper TV ni interrupciones

IMPORTANTE: Fútbol libre por celular: como ver EN VIVO Boca vs. Independiente online

La televisación oficial del clásico de la fecha 14 estará a cargo del canal TNT Sports, disponible para todos aquellos simpatizantes que cuenten con el abono del Pack Fútbol al día en su respectiva operadora de cable (Flow, DirecTV o Telecentro).

Evitando la dependencia de servidores inestables, los televidentes podrán asegurarse de no sufrir retrasos en la transmisión. Asimismo, el minuto a minuto con todas las estadísticas, jugadas polémicas y goles estará disponible de forma gratuita y online en la web de minutouno.com.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas