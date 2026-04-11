Ni Xuper TV ni Magma TV: como ver EN VIVO Boca vs. Independiente online
Evitá los molestos cortes de aplicaciones dudosas como Xuper TV y disfrutá del partido entre Boca e Independiente mediante las señales autorizadas.
Este sábado a las 19.30, la atención del fútbol nacional estará centrada en el choque entre Boca e Independiente. Si pensabas usar Xuper TV o Magma TV, te detallamos cuáles son las pantallas oficiales para mirar este gran partido del Torneo Apertura con la mejor definición y sin ningún tipo de riesgos.
Cómo ver el clásico sin Xuper TV ni interrupciones
IMPORTANTE: Fútbol libre por celular: como ver EN VIVO Boca vs. Independiente online
La televisación oficial del clásico de la fecha 14 estará a cargo del canal TNT Sports, disponible para todos aquellos simpatizantes que cuenten con el abono del Pack Fútbol al día en su respectiva operadora de cable (Flow, DirecTV o Telecentro).
Evitando la dependencia de servidores inestables, los televidentes podrán asegurarse de no sufrir retrasos en la transmisión. Asimismo, el minuto a minuto con todas las estadísticas, jugadas polémicas y goles estará disponible de forma gratuita y online en la web de minutouno.com.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario