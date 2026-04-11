Ni Magis TV ni Pelota libre: como ver EN VIVO Boca vs. Independiente online
Olvidate de buscar en Pelota libre o Magis TV. Conocé los canales y plataformas oficiales para ver el vibrante duelo entre Boca e Independiente.
El Xeneize y el Rojo se miden este sábado a las 19.30 en una Bombonera repleta. Muchos usuarios buscan sitios alternativos como Pelota libre, pero existen vías formales y seguras para no perderse ni un solo segundo del clásico correspondiente a la fecha catorce del vibrante Torneo Apertura.
Alternativas a Pelota libre para ver el partido
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Para disfrutar del partido de manera legal, con relatos oficiales y con la mejor calidad de imagen, la transmisión por televisión será exclusiva de la señal TNT Sports. Los usuarios que deseen sintonizarlo deberán tener activo el servicio adicional del Pack Fútbol.
La transmisión en los países de la región está estipulada para las 19.30 horas en Argentina, Brasil y Uruguay, mientras que en Chile, Paraguay y Bolivia será a las 18.30. Para quienes no dispongan de la señal premium, el portal minutouno.com brindará toda la información online y en vivo con las incidencias más destacadas.
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