Sydney Sweeney reveló cómo fue su exigente rutina para bajar 13 kilos en apenas dos semanas

A partir de ahí, la estrategia apuntó a reducir el volumen corporal en poco tiempo. Para eso, eliminó los batidos proteicos, la creatina y el entrenamiento de fuerza, reemplazándolos por una rutina centrada en el trabajo aeróbico.

El nuevo esquema priorizó el cardio por sobre las pesas, lo que permitió acelerar el gasto calórico. Esta modificación, junto con una alimentación más equilibrada, fue clave para alcanzar el objetivo en el corto plazo requerido por su carrera.