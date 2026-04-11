Sydney Sweeney reveló cómo fue su exigente rutina para bajar 13 kilos en apenas dos semanas
La actriz contó el método que siguió para reducir masa muscular en solo siete semanas, en preparación para un nuevo papel en cine.
En la industria del cine, las transformaciones físicas suelen ser parte del desafío actoral, pero lo que atravesó Sydney Sweeney generó sorpresa por la velocidad del cambio. La intérprete primero debió subir de peso para meterse en la piel de una boxeadora profesional y, tras finalizar ese rodaje, enfrentó el reto inverso: bajar 13 kilos en apenas siete semanas para encarar su siguiente proyecto.
Lejos de tratarse de algo improvisado, el proceso respondió a un plan cuidadosamente estructurado que combinó entrenamiento exigente, ajustes en la alimentación y una disciplina estricta.
Para dar vida a la boxeadora Christy Martin, la actriz se sometió a una preparación física intensa orientada a ganar masa muscular y resistencia. Durante esa etapa, entrenaba varias horas por día con una rutina que incluía levantamiento de pesas, sesiones de kickboxing y ejercicios funcionales. En paralelo, seguía una dieta hipercalórica, rica en proteínas y acompañada por batidos diarios, con el objetivo de construir un cuerpo acorde al de una atleta de alto rendimiento.
Sin embargo, una vez terminado ese proyecto, el enfoque cambió de manera radical. Para lograr una rápida baja de peso, dejó atrás las herramientas que había utilizado previamente.
“Lo primero que se pierde es el músculo, y eso bajó en dos semanas”, explicó sobre el proceso.
A partir de ahí, la estrategia apuntó a reducir el volumen corporal en poco tiempo. Para eso, eliminó los batidos proteicos, la creatina y el entrenamiento de fuerza, reemplazándolos por una rutina centrada en el trabajo aeróbico.
El nuevo esquema priorizó el cardio por sobre las pesas, lo que permitió acelerar el gasto calórico. Esta modificación, junto con una alimentación más equilibrada, fue clave para alcanzar el objetivo en el corto plazo requerido por su carrera.
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