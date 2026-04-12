Boxeo: tremendo KO en 65 segundos del filipino Miel Fajardo que destrozó el sueño mundialista de Pitbull Reyes

El impacto en el futuro del Boxeo internacional

Esta contundente e histórica victoria en territorio visitante consagra a Miel Fajardo como el retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 112 libras. Ahora, el imparable pugilista tendrá el derecho adquirido de ir por el cinturón frente al actual monarca reinante, el japonés Masamichi Yabuki.

Por su parte, el santafesino Reyes (que llegaba con un excelente récord y ocupaba el tercer puesto del ranking) deberá descansar y replantear su futuro deportivo tras este duro revés ante su gente, cerrando una velada que prometía gloria pero que culminó en una rápida y dolorosa pesadilla deportiva.