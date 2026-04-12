Boxeo: tremendo KO en 65 segundos del filipino Miel Fajardo que destrozó el sueño mundialista de Pitbull Reyes
Miel Fajardo logró un KO al derribar cuatro veces a Tobías Reyes en eliminatoria de la Federación Internacional de Boxeo disputada en Villa Gobernador Gálvez.
La ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, fue testigo de una noche para el olvido del boxeo argentino. El argentino Tobías "Pitbull" Reyes sufrió un brutal KO en apenas 65 segundos frente al filipino Miel Fajardo, esfumándose así su gran oportunidad de convertirse en el retador mandatorio al título mundial de la categoría mosca.
La noche negra de Tobías Reyes en Gálvez
El combate, que había generado una enorme expectativa en las instalaciones del Club Santa Paula y en todo el país, terminó de la peor manera imaginable para el crédito local. Desde el campanazo inicial, la diferencia de potencia y velocidad fue absolutamente abismal a favor de la visita.
Fajardo conectó una durísima izquierda a los pocos segundos de iniciado el asalto, enviando a Reyes a la lona por primera vez y marcando el dramático preludio de un desenlace fatal. Pese al corazón, la valentía y el intento del argentino por mantenerse en pelea, el retador asiático no le dio ningún tipo de respiro.
Con un instinto letal, el filipino lo tiró ¡4 veces! en 1:05 minutos, demostrando por qué ostenta uno de los promedios de efectividad más temibles de la división. Tras la cuarta y definitiva caída, donde el "Pitbull" quedó tendido y visiblemente conmocionado, el árbitro decidió detener el pleito de inmediato.
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El impacto en el futuro del Boxeo internacional
Esta contundente e histórica victoria en territorio visitante consagra a Miel Fajardo como el retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 112 libras. Ahora, el imparable pugilista tendrá el derecho adquirido de ir por el cinturón frente al actual monarca reinante, el japonés Masamichi Yabuki.
Por su parte, el santafesino Reyes (que llegaba con un excelente récord y ocupaba el tercer puesto del ranking) deberá descansar y replantear su futuro deportivo tras este duro revés ante su gente, cerrando una velada que prometía gloria pero que culminó en una rápida y dolorosa pesadilla deportiva.
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