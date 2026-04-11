Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes de Río Cuarto vs Barracas Central por el Torneo Apertura 2026.
Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central se enfrentan este sábado desde las 21:45 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El León del Imperio llega necesitado de puntos en la tabla, mientras que el Guapo quiere seguir sumando para mantenerse en la pelea dentro de su zona.
Estudiantes de Río Cuarto viene de igualar sin goles ante Aldosivi en Mar del Plata, en un partido donde no logró sacar ventaja en la tabla y sigue comprometido en el fondo de las posiciones. El equipo del interior necesita sumar con urgencia para escapar de la parte baja.
Barracas Central, por su parte, viene de un presente más sólido y con mejores resultados en el torneo, sosteniéndose en la mitad de la tabla y buscando afirmarse en la pelea por puestos de clasificación.
Formaciones de Estudiantes (RC) vs Barracas Central
Estudiantes (RC): Lastra; Maffini, Valenti, Cobos; Antonini, Talpone, Cabrera, Valiente, Garnerone; Alanís y Bajamich.
Barracas Central: Miño; Damián Martínez, Capraro, Demartini, Rak, Rodrigo Insúa; Maroni, Miloc, Iván Tapia; Bruera y Lucas Gamba.
Cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs Barracas Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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