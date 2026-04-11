Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs Barracas Central

Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central se enfrentan este sábado desde las 21:45 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El León del Imperio llega necesitado de puntos en la tabla, mientras que el Guapo quiere seguir sumando para mantenerse en la pelea dentro de su zona.