García Basso habló sobre la oferta de Independiente tras quedar libre de Racing: qué dijo

Uno de los equipos que mostró mayor interés es Newell's. La Lepra incluso había realizado los movimientos correspondientes para intentar incorporarlo, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto con la institución de Avellaneda. Según trascendió, desde Rosario le habrían pedido al defensor que reduzca sus pretensiones para avanzar.

Independiente, en tanto, ya acercó una propuesta y espera conocer la decisión del jugador. Además del Rojo y Newell's, hay otros dos clubes argentinos interesados cuyos nombres todavía no trascendieron.

El paso de García Basso por Racing comenzó en enero de 2024, cuando llegó procedente de Independiente del Valle. Durante su etapa en la Academia disputó 69 partidos, convirtió un gol y fue parte de dos conquistas internacionales: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Ahora, con 34 años y varios caminos posibles, el defensor deberá definir dónde continuará su carrera. Y si finalmente acepta la propuesta de Independiente, su decisión tendrá un condimento especial por la rivalidad entre los dos grandes de Avellaneda.

El posible movimiento, además, tendría un antecedente estadístico particular: García Basso se convertiría en el undécimo futbolista en pasar directamente de Racing a Independiente. El último caso fue el de Hilario Navarro, quien cruzó de vereda en 2008. Del otro lado, el antecedente más reciente fue Nery Domínguez, que en 2017 dejó el Rojo para incorporarse a la Academia.

Los jugadores que pasaron de Racing a Indendiente