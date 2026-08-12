García Basso habló sobre la oferta de Independiente tras quedar libre de Racing: qué dijo
El defensor de 34 años reconoció que hubo contactos del Rojo y contó cómo analiza las propuestas que tiene para continuar su carrera.
Agustín García Basso quedó en el centro del mercado de pases luego de finalizar su vínculo con Racing y recibir una oferta de Independiente. El defensor de 34 años habló sobre la posibilidad de cruzar de vereda y reconoció que ya hubo contactos, aunque todavía no tomó una decisión sobre su futuro.
En diálogo con Mariano Closs en F12, por ESPN, el marcador central confirmó que el interés del Rojo es concreto, aunque dejó en claro que todavía analiza las distintas alternativas que tiene sobre la mesa: “Se han comunicado, pero no me puse a pensarlo detenidamente”, explicó García Basso cuando fue consultado por la posibilidad de convertirse en jugador de Independiente.
El futbolista también contó que está evaluando varias propuestas junto a su representante y dejó una definición que abre la puerta a cualquier posibilidad dentro del fútbol argentino: “Estamos evaluando varias ofertas con mi agente. Siempre lo digo, creo que una oferta de trabajo nunca es una falta de respeto”, señaló.
García Basso habló sobre la oferta de Independiente tras quedar libre de Racing
Mientras define su próximo destino, el defensor continúa entrenándose por su cuenta para mantenerse en condiciones y llegar preparado al desafío que finalmente elija: “Estoy entrenando por mi cuenta para mantenerme y tratar de aprovechar el próximo desafío que salga en mi carrera”, aseguró.
García Basso tenía contrato con Racing hasta finales de 2027, pero la relación con la dirigencia de la Academia se había deteriorado y ambas partes decidieron ponerle punto final al vínculo. De esta manera, el futbolista quedó con el pase en su poder y ahora tiene libertad para negociar directamente con cualquier club.
Uno de los equipos que mostró mayor interés es Newell's. La Lepra incluso había realizado los movimientos correspondientes para intentar incorporarlo, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto con la institución de Avellaneda. Según trascendió, desde Rosario le habrían pedido al defensor que reduzca sus pretensiones para avanzar.
Independiente, en tanto, ya acercó una propuesta y espera conocer la decisión del jugador. Además del Rojo y Newell's, hay otros dos clubes argentinos interesados cuyos nombres todavía no trascendieron.
El paso de García Basso por Racing comenzó en enero de 2024, cuando llegó procedente de Independiente del Valle. Durante su etapa en la Academia disputó 69 partidos, convirtió un gol y fue parte de dos conquistas internacionales: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Ahora, con 34 años y varios caminos posibles, el defensor deberá definir dónde continuará su carrera. Y si finalmente acepta la propuesta de Independiente, su decisión tendrá un condimento especial por la rivalidad entre los dos grandes de Avellaneda.
El posible movimiento, además, tendría un antecedente estadístico particular: García Basso se convertiría en el undécimo futbolista en pasar directamente de Racing a Independiente. El último caso fue el de Hilario Navarro, quien cruzó de vereda en 2008. Del otro lado, el antecedente más reciente fue Nery Domínguez, que en 2017 dejó el Rojo para incorporarse a la Academia.
Los jugadores que pasaron de Racing a Indendiente
- Manuel Blanco (1958)
- Norberto Cupo (1958)
- José Omar Pastoriza (1967)
- Gabriel Calderón (1982)
- Miguel Ángel Ludueña (1988)
- Néstor Clausen (1995)
- Jorge Reinoso (1996)
- Eduardo Domínguez (2005)
- Osvaldo Miranda (2006)
- Hilario Navarro (2008)
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