Racing busca un defensor tras la lesión de Marco Di Césare

La jugada se produjo cuando el zaguero intentó despejar un centro desde la izquierda. Di Césare alcanzó a enviar la pelota al córner, pero en la continuidad del movimiento su pie quedó fijo y sufrió un fuerte impacto en el tobillo. El dolor fue inmediato y su grito generó preocupación entre sus compañeros y los futbolistas de Argentinos Juniors. El cuerpo médico ingresó rápidamente al campo y el defensor fue retirado en camilla, mientras se mostraba visiblemente afectado.