Racing busca un defensor tras la lesión de Marco Di Césare
La Academia analiza salir al mercado para incorporar un marcador central luego de la fractura de peroné que sufrió el zaguero ante Argentinos Juniors.
Racing tomó la decisión de buscar un marcador central a préstamo para reforzar el plantel de Juan Pablo Vojvoda. La determinación surgió a partir de la dura lesión que sufrió Marco Di Césare en el partido ante Argentinos Juniors y la rescisión de contrato de García Basso, que dejó al equipo con menos alternativas en esa posición.
Di Césare sufrió la lesión durante el segundo tiempo del encuentro disputado en La Paternal, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El defensor de 24 años tuvo que abandonar el campo de juego en camilla y entre lágrimas, después de quedar con el pie derecho trabado en el césped en una desafortunada acción.
La jugada se produjo cuando el zaguero intentó despejar un centro desde la izquierda. Di Césare alcanzó a enviar la pelota al córner, pero en la continuidad del movimiento su pie quedó fijo y sufrió un fuerte impacto en el tobillo. El dolor fue inmediato y su grito generó preocupación entre sus compañeros y los futbolistas de Argentinos Juniors. El cuerpo médico ingresó rápidamente al campo y el defensor fue retirado en camilla, mientras se mostraba visiblemente afectado.
Posteriormente, los estudios confirmaron el peor diagnóstico: fractura del peroné del tobillo derecho, una lesión que lo tendrá alejado de las canchas durante un período prolongado. El defensor había sido titular por primera vez en este Torneo Clausura, después de haber ingresado durante el segundo tiempo frente a Tigre. Ante Argentinos, fue reemplazado por Nazareno Colombo.
Racing analiza salir al mercado
Con la lesión de Di Césare y la salida de García Basso, Racing considera necesario sumar una alternativa para la defensa y comenzó a evaluar opciones en el mercado.
La intención de la dirigencia es conseguir un marcador central a préstamo, una alternativa que le permita a Costas contar con mayor cantidad de variantes para afrontar el Clausura y los distintos compromisos que tiene por delante. La Academia analizará nombres y condiciones durante los próximos días, con la necesidad de cubrir un puesto que quedó debilitado tras las últimas novedades del plantel.
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