Racing amaneció con pasacalles contra la dirigencia y Diego Milito: piden elecciones anticipadas
En la previa de la Asamblea General Extraordinaria que se realizará este martes en Avellaneda, aparecieron carteles con fuertes críticas hacia las autoridades de la institución.
El clima político en Racing sumó un nuevo capítulo de tensión este martes, pocas horas antes de una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la institución. En distintos puntos cercanos al estadio Presidente Perón aparecieron pasacalles con fuertes cuestionamientos hacia la actual conducción y reclamos vinculados con el futuro institucional del club.
Los mensajes fueron colocados durante las primeras horas de la jornada y expresaron una serie de pedidos concretos: elecciones anticipadas, una eventual candidatura de Gustavo Costas a la presidencia y críticas directas hacia Kevin Feldman, actual secretario general de la Academia, a quien uno de los carteles calificó como “vaciador”.
La aparición de los pasacalles se produjo en un momento especialmente sensible para la vida interna de la institución. Desde las 18 está prevista una reunión que tendrá varios puntos en agenda y que se desarrollará mientras crece el malestar de un sector de los hinchas por el presente futbolístico y por diferentes decisiones de la actual dirigencia.
Problemas en Racing: los mensajes aparecieron cerca del Cilindro
Uno de los pasacalles fue colocado en la intersección de Colón y Milito, a pocos metros del Cilindro de Avellaneda. El lugar elegido no parece casual, ya que se encuentra en una zona de constante circulación de simpatizantes y socios de Racing, especialmente en jornadas en las que existe actividad institucional.
El mismo mensaje también fue replicado en las inmediaciones de la sede de Racing ubicada sobre Avenida Mitre al 900. De esta manera, los reclamos no quedaron concentrados únicamente alrededor del estadio, sino que también llegaron a uno de los principales puntos administrativos de la institución.
Entre los principales pedidos expresados en los carteles aparece el llamado a realizar elecciones anticipadas, una demanda que refleja el nivel de confrontación que atraviesa actualmente la política interna del club. A esto se suma la mención de Gustavo Costas, una figura que mantiene un fuerte vínculo con la institución y que fue señalado en los mensajes como posible candidato a presidente.
El nombre de Costas tiene un peso particular para los hinchas debido a su extensa relación con el club. El exfutbolista y entrenador es una de las figuras históricas de la Academia y su presencia aparece ahora asociada a un reclamo político que busca instalar otra alternativa para la conducción de la institución.
Kevin Feldman, otro de los apuntados
Los pasacalles también incluyeron una referencia directa a Kevin Feldman, actual secretario general de Racing. El dirigente fue señalado con una acusación particularmente fuerte: uno de los mensajes lo calificó como “vaciador”.
La aparición de esa consigna profundizó el tono de los reclamos contra la actual dirigencia. En una institución con una vida política intensa y diferentes agrupaciones que participan de manera activa, las acusaciones públicas representan una muestra del nivel de tensión que existe alrededor de la conducción.
La situación se produce además en medio de cuestionamientos que alcanzan a la gestión encabezada por Diego Milito. El presente futbolístico de Racing generó malestar entre distintos sectores de la hinchada y ese descontento comenzó a trasladarse también al plano institucional.
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