Racing amaneció con pasacalles contra la dirigencia y Diego Milito: piden elecciones anticipadas

Entre los principales pedidos expresados en los carteles aparece el llamado a realizar elecciones anticipadas, una demanda que refleja el nivel de confrontación que atraviesa actualmente la política interna del club. A esto se suma la mención de Gustavo Costas, una figura que mantiene un fuerte vínculo con la institución y que fue señalado en los mensajes como posible candidato a presidente.

El nombre de Costas tiene un peso particular para los hinchas debido a su extensa relación con el club. El exfutbolista y entrenador es una de las figuras históricas de la Academia y su presencia aparece ahora asociada a un reclamo político que busca instalar otra alternativa para la conducción de la institución.

Kevin Feldman, otro de los apuntados

Los pasacalles también incluyeron una referencia directa a Kevin Feldman, actual secretario general de Racing. El dirigente fue señalado con una acusación particularmente fuerte: uno de los mensajes lo calificó como “vaciador”.

La aparición de esa consigna profundizó el tono de los reclamos contra la actual dirigencia. En una institución con una vida política intensa y diferentes agrupaciones que participan de manera activa, las acusaciones públicas representan una muestra del nivel de tensión que existe alrededor de la conducción.

La situación se produce además en medio de cuestionamientos que alcanzan a la gestión encabezada por Diego Milito. El presente futbolístico de Racing generó malestar entre distintos sectores de la hinchada y ese descontento comenzó a trasladarse también al plano institucional.