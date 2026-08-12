Diego Milito rompió el silencio tras los insultos en Racing: el pedido para los hinchas
El presidente de la Academia reconoció el enojo de los simpatizantes, defendió el proyecto de su gestión y aseguró que el club debe mejorar la comunicación de sus decisiones.
Diego Milito habló públicamente sobre el malestar de los hinchas de Racing y los fuertes insultos que recibió durante la derrota frente a Tigre en el Cilindro. Diez días después de aquella noche complicada, el presidente de la Academia aprovechó la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para referirse al clima que atraviesa el club, reconocer la frustración de los simpatizantes y ratificar el rumbo elegido por la actual conducción.
El máximo dirigente evitó confrontar con los hinchas y, por el contrario, aseguró que comprende sus reclamos. En un momento deportivo en el que el equipo acumula resultados negativos y existen cuestionamientos por el armado del plantel, sostuvo que la dirigencia escucha las críticas y que deberá trabajar para explicar mejor las decisiones adoptadas.
"Escuché el enojo de algunos hinchas en el último partido de local. Los entiendo. No me es indiferente. Entiendo la frustración porque a mí también me pasa. Estamos en un momento difícil pero quiero que sepan que los escuchamos", manifestó durante la Asamblea.
Diego Milito defendió su gestión en Racing y pidió unidad
Una de las principales razones del descontento entre los hinchas está relacionada con el plantel profesional. Desde algunos sectores de la tribuna cuestionan que Racing haya perdido determinadas piezas importantes durante los últimos mercados de pases y consideran que los reemplazos no estuvieron a la altura de las expectativas que había generado el inicio de la actual gestión.
Frente a ese escenario, Milito volvió a defender el proyecto que encabeza y remarcó que su compromiso con la institución se mantiene intacto. "Soy presidente de todos: de los que me votaron y de los que no lo hicieron. Ser presidente de Racing para mí es un orgullo. Amo este club y quiero brindarle todo para que las cosas salgan de la mejor manera", sostuvo.
El exfutbolista también aseguró que el objetivo deportivo continúa siendo el mismo desde el comienzo de su mandato: construir un equipo capaz de competir por los principales títulos. "Sigo sosteniendo la misma visión que siempre tuve. Quiero que Racing sea protagonista en todos los torneos que juegue. Soy el primero que quiere que Racing salga campeón porque compito desde que tengo uso de razón", afirmó.
Durante su exposición, Milito hizo especial énfasis en la planificación que pretende llevar adelante la conducción. El presidente explicó que las decisiones no responden a movimientos improvisados, sino a una estrategia pensada para el mediano y largo plazo. "Desde que comenzamos la gestión hemos tomado decisiones de una forma muy clara, con orden, planificación y mirada a largo plazo", señaló.
Sin embargo, reconoció que existe un aspecto que la dirigencia debe mejorar: la comunicación con los socios y simpatizantes. En ese sentido, admitió: "No es sólo cuestión de hacer, sino que tenemos que explicarle mejor la socia lo que estamos haciendo".
El cierre de su discurso estuvo marcado por un pedido de unidad para atravesar el momento de incertidumbre. Milito buscó poner el escudo de Racing por encima de las diferencias internas y reclamó que todos los sectores trabajen en la misma dirección. "Racing nos necesita juntos, porque juntos nadie nos ha derrotado. Lo más importante es el escudo y el escudo nos necesita más juntos que nunca. Por eso les pido que sigamos juntos mirando el futuro. Cuando estamos juntos, créanme que somos invencibles", expresó.
Durante la Asamblea también se aprobó por unanimidad una iniciativa especial: 27 excombatientes de Malvinas fueron nombrados socios honorarios de Racing. La decisión recibió el reconocimiento de Claudio Tapia, presidente de la AFA.
"Felicitaciones a Diego Milito, a Kevin Feldman y a toda la CD de @RacingClub por haber aprobado, en la Asamblea Extraordinaria, el nombramiento como socios honorarios del Club a 27 héroes de la Guerra de Malvinas. ¡Un merecido reconocimiento a quienes defendieron nuestra Patria!", escribió el Chiqui en sus redes sociales.
Racing busca reaccionar en el Torneo Clausura 2026
Mientras la dirigencia intenta bajar la tensión institucional, el equipo necesita resultados para cambiar el ánimo. Racing viene de perder 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal, una derrota que profundizó las dudas alrededor del conjunto dirigido por Gustavo Costas.
La próxima oportunidad para recuperarse será este viernes, cuando la Academia reciba a Banfield desde las 20.15, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Un triunfo podría servir para descomprimir el clima y darle al equipo un impulso en la competencia.
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