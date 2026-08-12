Diego Milito rompió el silencio tras los insultos en Racing: el pedido para los hinchas

El exfutbolista también aseguró que el objetivo deportivo continúa siendo el mismo desde el comienzo de su mandato: construir un equipo capaz de competir por los principales títulos. "Sigo sosteniendo la misma visión que siempre tuve. Quiero que Racing sea protagonista en todos los torneos que juegue. Soy el primero que quiere que Racing salga campeón porque compito desde que tengo uso de razón", afirmó.

Durante su exposición, Milito hizo especial énfasis en la planificación que pretende llevar adelante la conducción. El presidente explicó que las decisiones no responden a movimientos improvisados, sino a una estrategia pensada para el mediano y largo plazo. "Desde que comenzamos la gestión hemos tomado decisiones de una forma muy clara, con orden, planificación y mirada a largo plazo", señaló.

Sin embargo, reconoció que existe un aspecto que la dirigencia debe mejorar: la comunicación con los socios y simpatizantes. En ese sentido, admitió: "No es sólo cuestión de hacer, sino que tenemos que explicarle mejor la socia lo que estamos haciendo".

El cierre de su discurso estuvo marcado por un pedido de unidad para atravesar el momento de incertidumbre. Milito buscó poner el escudo de Racing por encima de las diferencias internas y reclamó que todos los sectores trabajen en la misma dirección. "Racing nos necesita juntos, porque juntos nadie nos ha derrotado. Lo más importante es el escudo y el escudo nos necesita más juntos que nunca. Por eso les pido que sigamos juntos mirando el futuro. Cuando estamos juntos, créanme que somos invencibles", expresó.

Durante la Asamblea también se aprobó por unanimidad una iniciativa especial: 27 excombatientes de Malvinas fueron nombrados socios honorarios de Racing. La decisión recibió el reconocimiento de Claudio Tapia, presidente de la AFA.

"Felicitaciones a Diego Milito, a Kevin Feldman y a toda la CD de @RacingClub por haber aprobado, en la Asamblea Extraordinaria, el nombramiento como socios honorarios del Club a 27 héroes de la Guerra de Malvinas. ¡Un merecido reconocimiento a quienes defendieron nuestra Patria!", escribió el Chiqui en sus redes sociales.

Racing busca reaccionar en el Torneo Clausura 2026

Mientras la dirigencia intenta bajar la tensión institucional, el equipo necesita resultados para cambiar el ánimo. Racing viene de perder 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal, una derrota que profundizó las dudas alrededor del conjunto dirigido por Gustavo Costas.

La próxima oportunidad para recuperarse será este viernes, cuando la Academia reciba a Banfield desde las 20.15, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Un triunfo podría servir para descomprimir el clima y darle al equipo un impulso en la competencia.