Racing vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Academia", que viene de sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen, abre la quinta fecha ante Banfield en Avellaneda. Los detalles en la nota.
Racing y Banfield se enfrentan este viernes, desde las 20.30, en el Cilindro de Avellaneda, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que abrirá la jornada, será televisado por ESPN Premium.
La "Academia" atraviesa un momento adverso y viene de sufrir dos derrotas consecutivas: primero cayó 2-0 ante Tigre y luego perdió 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal.
Con este último resultado, acumula una victoria, un empate y dos derrotas en las primeras cuatro fechas. Además, Juan Pablo Vojvoda deberá realizar dos cambios obligados, ya que no podrá contar con Marco Di Césare, quien sufrió una lesión, ni con Adrián "Maravilla" Martínez, expulsado en el último encuentro.
Por su parte, Banfield llega después de perder 2-0 ante Belgrano en el Florencio Sola y también registra una victoria, un empate y dos derrotas en el campeonato.
El elenco comandado por Pedro Troglio buscará, además, conseguir su primer triunfo como visitante en el Clausura, luego de no haber podido ganar en sus dos presentaciones como visitante.
El último antecedente entre ambos fue en el Torneo Apertura, cuando Racing se impuso 2-0 en el Florencio Sola, justamente con goles de los ausentes Di Césare y "Maravilla" Martínez.
Formaciones de Racing vs. Banfield por el Torneo Clausura - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Jeremías Acosta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Horario y televisación
- Hora: 20:30.
- Estadio: El Cilindro.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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