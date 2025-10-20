La FIFA evalúa aumentar el límite de equipos por país en el próximo Mundial de Clubes

chelsea (2).jpg

Otras modificaciones en estudio

Además del cambio en los cupos, la FIFA evalúa ampliar el torneo a 48 equipos y disputarlo cada dos años, una idea que genera resistencia en la UEFA y en la Asociación Europea de Clubes (ECA), que temen una sobrecarga en el calendario.

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, confirmó que “se están manteniendo conversaciones con la UEFA y la ECA para asegurar que el formato mantenga el equilibrio competitivo y el éxito logrado en la primera edición celebrada en Estados Unidos”.

De concretarse la reforma, el Mundial de Clubes 2029 podría reunir a una cantidad récord de potencias del fútbol mundial, en una nueva etapa de expansión para el torneo que la FIFA busca consolidar como su “joya global” a nivel de clubes.