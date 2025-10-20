La FIFA evalúa aumentar el límite de equipos por país en el próximo Mundial de Clubes
El organismo estudia permitir la participación de hasta tres clubes por nación para evitar que potencias como Liverpool, Barcelona o Juventus queden afuera. La medida se aplicaría desde la edición 2029.
La FIFA analiza modificar el formato de clasificación del Mundial de Clubes para permitir que hasta tres equipos por país participen en la próxima edición del certamen, prevista para 2029. El objetivo es evitar que grandes instituciones del fútbol europeo, como Liverpool, Barcelona o Juventus, se queden fuera a pesar de su rendimiento en las ligas locales.
Según informó The Times, la medida no alteraría el número total de participantes, que seguiría siendo de 32 equipos, pero ampliaría el cupo por nación. Actualmente, el sistema prioriza a los campeones continentales de las últimas cuatro ediciones y a los clubes con mejor coeficiente en las competencias internacionales.
En la edición disputada este año —que tuvo como campeón al Chelsea, vencedor 3-0 del Paris Saint-Germain—, el formato dejó afuera a campeones de ligas top como el Liverpool (Inglaterra), el Barcelona (España) y el Napoli (Italia), generando críticas por parte de federaciones y aficionados.
Qué busca evitar la FIFA con esta decisión
La intención del organismo presidido por Gianni Infantino es garantizar la presencia de los clubes más representativos y con mayor peso global, incluso si no fueron campeones continentales recientes. “Queremos que el Mundial de Clubes refleje la verdadera jerarquía del fútbol mundial”, aseguran desde Zúrich.
De aprobarse, el nuevo límite permitiría que un país con gran desempeño —como Inglaterra, España o Italia— tenga hasta tres representantes, dependiendo de sus resultados en torneos continentales y sus posiciones en los rankings de la FIFA.
Otras modificaciones en estudio
Además del cambio en los cupos, la FIFA evalúa ampliar el torneo a 48 equipos y disputarlo cada dos años, una idea que genera resistencia en la UEFA y en la Asociación Europea de Clubes (ECA), que temen una sobrecarga en el calendario.
El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, confirmó que “se están manteniendo conversaciones con la UEFA y la ECA para asegurar que el formato mantenga el equilibrio competitivo y el éxito logrado en la primera edición celebrada en Estados Unidos”.
De concretarse la reforma, el Mundial de Clubes 2029 podría reunir a una cantidad récord de potencias del fútbol mundial, en una nueva etapa de expansión para el torneo que la FIFA busca consolidar como su “joya global” a nivel de clubes.
