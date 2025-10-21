Los jugadores de Boca y River que caminan por la cornisa antes del Superclásico
Paredes, Martínez Quarta y otros protagonistas deberán evitar la quinta amarilla para no perderse el duelo más esperado del fútbol argentino.
El próximo Superclásico entre Boca y River, que se disputará el fin de semana del 9 de noviembre en la Bombonera, ya empezó a jugarse más allá del césped. A medida que ambos equipos avanzan en la recta final del Torneo Clausura 2025, la preocupación pasa por los jugadores que acumulan cuatro tarjetas amarillas y están a una sola de quedar suspendidos justo antes del cruce más importante del país.
Los futbolistas de Boca que están complicados de cara al Superclásico
En el caso de Boca, la figura de Leandro Paredes concentra la atención. El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina y uno de los líderes del vestuario xeneize, suma cuatro amonestaciones y deberá cuidarse especialmente en los próximos dos compromisos: el duelo postergado ante Barracas Central y la visita a Estudiantes.
En el cuerpo técnico saben que perderlo sería un golpe durísimo, sobre todo porque desde su regreso aún no disputó un Superclásico oficial. Su última tarjeta fue ante Belgrano, tras una discusión con Lucas Passerini, un episodio que encendió las alarmas y provocó un llamado de atención interno.
Otro futbolista del conjunto de Claudio Úbeda que está en la misma situación es el defensor Lautaro Di Lollo, quien también acumula cuatro amarillas. En un calendario ajustado, Boca necesita mantener a todos sus titulares disponibles, tanto por el campeonato como por la lucha para clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual.
Los jugadores de River que tienen que cuidarse de cara al duelo ante Boca
Del lado de River, Marcelo Gallardo atraviesa una situación similar. Los defensores Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, que vienen siendo titulares en la zaga central, están al borde de la suspensión. Ambos fueron amonestados en el reciente encuentro frente a Talleres y quedaron condicionados. Si alguno ve la quinta amarilla ante Gimnasia en la fecha 14, se perderá el Superclásico.
El técnico millonario deberá evaluar si los arriesga o decide preservarlos en medio de un calendario exigente, con el equipo peleando en la Copa Argentina y buscando asegurar su boleto a la próxima Libertadores. En un contexto donde cada punto vale oro, tanto Boca como River entienden que cualquier descuido disciplinario podría alterar los planes y modificar la historia de cara al duelo más pasional del fútbol argentino.
