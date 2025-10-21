Los jugadores de Boca y River que caminan por la cornisa antes del Superclásico

El próximo Superclásico entre Boca y River, que se disputará el fin de semana del 9 de noviembre en la Bombonera, ya empezó a jugarse más allá del césped. A medida que ambos equipos avanzan en la recta final del Torneo Clausura 2025, la preocupación pasa por los jugadores que acumulan cuatro tarjetas amarillas y están a una sola de quedar suspendidos justo antes del cruce más importante del país.