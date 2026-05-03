Rosario Central empató con Tigre, se metió en los octavos de final y eliminó a su rival

El partido se destrabó en el primer tiempo. A los 38', Alexis Soto aprovechó una oportunidad en el área y conectó un gran remate para poner el 1-0 que desató la alegría de los hinchas en el Gigante de Arroyito. La ventaja parcial le daba tranquilidad al Canalla para manejar los tiempos del encuentro. Sin embargo, sobre el final apareció el sufrimiento. A los 39 minutos de la segunda mitad, José David Romero marcó el empate para Tigre, poniendo el 1-1 y generando incertidumbre en los minutos de descuento. Pese al esfuerzo de la visita, el marcador no se movió más.