Rosario Central empató con Tigre, se metió en los octavos de final y eliminó a su rival
Con este resultado, el Canalla enfrentará a Independiente en la próxima instancia, mientras que el Marador quedó fuera de competencia.
El torneo Apertura cerró su fase regular para Rosario Central y Tigre con un empate con sabor a victoria para los rosarinos. El punto le permitió al conjunto local sostener el cuarto lugar y dejar en el camino a un Matador que necesitaba ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.
El partido se destrabó en el primer tiempo. A los 38', Alexis Soto aprovechó una oportunidad en el área y conectó un gran remate para poner el 1-0 que desató la alegría de los hinchas en el Gigante de Arroyito. La ventaja parcial le daba tranquilidad al Canalla para manejar los tiempos del encuentro. Sin embargo, sobre el final apareció el sufrimiento. A los 39 minutos de la segunda mitad, José David Romero marcó el empate para Tigre, poniendo el 1-1 y generando incertidumbre en los minutos de descuento. Pese al esfuerzo de la visita, el marcador no se movió más.
Alexis Soto a los 38 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el Canalla:
Brian Romero igualó el encuentro para el Matador:
Cómo siguen ambos equipos
-
Rosario Central: Con este punto, el equipo rosarino llegó a las 28 unidades y finalizó en la 4° posición de la Zona B. Su rival en los octavos de final será Independiente.
Tigre: Finalizó en el 10° puesto con 20 unidades y se despidió del certamen.
Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura
Rosario Central: Jorge Broun; Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto; Lisandro Duarte, Franco Ibarra, Lucas Ramos, Giovanni Cantizano; Santiago Segovia; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.
Datos de Rosario Central vs. Tigre
- Hora: 16.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Fernando Echenique
- Estadio: Gigante de Arroyito
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario