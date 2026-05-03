Una sanción favoreció a Franco Colapinto, que mejoró su posición en el GP de Miami: en qué puesto terminó
El piloto argentino de Alpine tuvo sin dudas uno de sus mejores fines de semana desde que llegó a la Fórmula 1. Cuántos puntos sumó.
Lo que ya era una actuación consagratoria para Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami terminó de transformarse en un resultado histórico para el automovilismo argentino, ya que luego de una gran carrera, se conoció una noticia positiva por la que se adelanta un puesto más.
Tras finalizar la competencia en pista, la FIA notificó una sanción de 20 segundos para el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, debido a una infracción técnica detectada al concluir la carrera.
Este recargo para el monegasco alteró de inmediato el clasificador final, permitiendo que el joven piloto de Alpine escale una posición.
De esta manera, Colapinto oficialmente finaliza en la 7ª posición del Gran Premio de Miami. Suma un total de 6 puntos para el campeonato mundial, y logra su mejor marca en la categoría desde su llegada a Alpine, consolidando la notable mejoría que mostró el chasis de su monoplaza durante todo el fin de semana en Florida.
Un cierre de fin de semana perfecto para Franco Colapinto
La noticia llega para coronar una semana inolvidable para el pilarense, quien no solo brilló con una largada espectacular que lo llevó a estar transitoriamente en el sexto lugar, sino que también cumplió el sueño de conocer a su ídolo, Lionel Messi, antes del inicio de la prueba.
Con estos 6 puntos en el bolsillo, Colapinto ratifica que la "performance positiva" y el "haber encontrado el rumbo" —como él mismo declaró tras bajarse del auto— no eran solo sensaciones, sino una realidad que hoy lo posiciona como uno de los pilotos con mayor crecimiento en la parrilla.
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