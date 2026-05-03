Una sanción favoreció a Franco Colapinto, que mejoró su posición en el GP de Miami: en qué puesto terminó

GP de Miami F1 - M1 La parrilla final del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, con Franco Colapinto en el puesto 7. Fuente: Sofascore.

Un cierre de fin de semana perfecto para Franco Colapinto

La noticia llega para coronar una semana inolvidable para el pilarense, quien no solo brilló con una largada espectacular que lo llevó a estar transitoriamente en el sexto lugar, sino que también cumplió el sueño de conocer a su ídolo, Lionel Messi, antes del inicio de la prueba.

Con estos 6 puntos en el bolsillo, Colapinto ratifica que la "performance positiva" y el "haber encontrado el rumbo" —como él mismo declaró tras bajarse del auto— no eran solo sensaciones, sino una realidad que hoy lo posiciona como uno de los pilotos con mayor crecimiento en la parrilla.