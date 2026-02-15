Gimnasia y Estudiantes empataron 0 a 0 en el clásico platense

Con este resultado, Gimnasia alcanzó las 7 unidades en la Zona B y se mantiene en la pelea dentro de un grupo parejo. Estudiantes, en tanto, continúa invicto en el campeonato y llegó a 9 puntos en la Zona A, consolidando un arranque firme. En la próxima fecha, el conjunto albiazul visitará a Gimnasia de Mendoza, mientras que el equipo albirrojo será local ante Sarmiento, en busca de sostener su buen presente en el Torneo Apertura 2026.