Gimnasia y Estudiantes empataron 0 a 0 en el clásico platense
Ambos equipos igualaron sin goles por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. El Lobo suma 7 puntos en la Zona B y el Pincha, invicto, alcanzó 9 en la Zona A.
Gimnasia y Estudiantes empataron 0 a 0 en el clásico platense disputado por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. En el Bosque, ambos equipos generaron situaciones claras, pero no lograron romper el cero en un encuentro intenso y cargado de emociones.
El Lobo asumió el protagonismo por momentos y buscó imponer condiciones en su casa, mientras que el Pincha apostó a la solidez y a lastimar en transiciones rápidas. Pese a las oportunidades repartidas, las defensas y los arqueros sostuvieron el empate hasta el pitazo final.
Con este resultado, Gimnasia alcanzó las 7 unidades en la Zona B y se mantiene en la pelea dentro de un grupo parejo. Estudiantes, en tanto, continúa invicto en el campeonato y llegó a 9 puntos en la Zona A, consolidando un arranque firme. En la próxima fecha, el conjunto albiazul visitará a Gimnasia de Mendoza, mientras que el equipo albirrojo será local ante Sarmiento, en busca de sostener su buen presente en el Torneo Apertura 2026.
Gimnasia (LP) vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones del duelo
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Gimnasia vs. Estudiantes: datos del partido
- Hora: 17.00.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Fernando Espinoza.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
