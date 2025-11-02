Godoy Cruz y San Martín de San Juan empataron sin goles y siguen complicados con el descenso

El Tomba, que venía de seis partidos sin ganar, intentó asumir el protagonismo desde el arranque, pero le costó generar peligro real. Por su parte, el equipo sanjuanino, más ordenado y replegado, apostó a los contragolpes y a la solidez defensiva para sostener el cero. Las situaciones más claras se dieron en el segundo tiempo: un remate de Facundo Altamira que pasó cerca del travesaño para los mendocinos y una llegada de Ignacio Maestro Puch que obligó a una gran respuesta del arquero Franco Petroli.