Godoy Cruz y San Martín de San Juan empataron sin goles y siguen complicados con el descenso
El clásico cuyano terminó 0-0 en Mendoza. Ambos equipos continúan en zona de riesgo en la tabla anual y definirán su permanencia en las últimas dos fechas.
En una nueva edición del clásico cuyano, Godoy Cruz y San Martín de San Juan protagonizaron un empate sin goles que reflejó el presente de ambos: urgidos por sumar y con pocas ideas ofensivas. El encuentro, disputado en Mendoza por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, tuvo intensidad, pero escasa claridad en las áreas.
El Tomba, que venía de seis partidos sin ganar, intentó asumir el protagonismo desde el arranque, pero le costó generar peligro real. Por su parte, el equipo sanjuanino, más ordenado y replegado, apostó a los contragolpes y a la solidez defensiva para sostener el cero. Las situaciones más claras se dieron en el segundo tiempo: un remate de Facundo Altamira que pasó cerca del travesaño para los mendocinos y una llegada de Ignacio Maestro Puch que obligó a una gran respuesta del arquero Franco Petroli.
El 0-0 dejó a ambos equipos con sabor a poco. En la Zona B, San Martín (SJ) ocupa el séptimo puesto con 17 puntos, mientras que Godoy Cruz continúa último con 11 unidades, sin lograr encontrar el rumbo desde la salida de Walter Ribonetto y con Omar Asad aún sin poder revertir la racha negativa.
En la tabla anual, el panorama es igualmente delicado: San Martín suma 27 puntos y, por el momento, estaría descendiendo, mientras que Godoy Cruz tiene 28, apenas una unidad por encima de la zona roja, a dos fechas del final del campeonato.
En la próxima jornada, Godoy Cruz afrontará una difícil visita a Atlético Tucumán, mientras que San Martín de San Juan buscará recuperarse como local ante Lanús, en duelos clave para definir su futuro en la Primera División.
