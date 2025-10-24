Aldosivi evalúa pedir a la AFA la quita de seis puntos a Godoy Cruz: los motivos

La situación genera incertidumbre en la tabla de promedios y en la pelea por evitar el descenso, ya que una quita de puntos a Godoy Cruz podría alterar significativamente las posiciones de los equipos involucrados. Por el momento, la AFA no se ha pronunciado sobre el reclamo de Aldosivi, y se espera que en los próximos días se defina si se reabre el caso y se revisa la sanción al club mendocino.