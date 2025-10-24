Aldosivi evalúa pedir a la AFA la quita de seis puntos a Godoy Cruz: los motivos
El gobernador de Mendoza cuestionó duramente a la AFA por la situación del Tomba, lo que motivó a Aldosivi a considerar un reclamo formal para revertir la restitución de puntos al club mendocino, alterando la lucha por la permanencia en Primera División.
La lucha por la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se intensifica con una nueva polémica que involucra a Aldosivi y Godoy Cruz. El club marplatense evalúa presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que se le descuenten seis puntos al Tomba, tras las declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien criticó duramente a la AFA por la situación del conjunto mendocino.
Cornejo, exintendente de Godoy Cruz y reconocido hincha del club, expresó durante un acto de cierre de campaña que "la AFA es lo más representativo de la Argentina chanta" y acusó a la dirigencia de cambiar las reglas del juego según quién esté en riesgo de descenso.
Y aseguró: “Es bastante injusto porque la AFA modifica los descensos según quién sea el que está en riesgo”. Estas declaraciones generaron una ola de reacciones en el ámbito político y deportivo, y motivaron al equipo oriundo de Mar del Plata a considerar un reclamo formal para que se revierta la restitución de puntos al club mendocino.
El Tribunal de Apelaciones de la AFA había devuelto previamente tres puntos a Godoy Cruz por incidentes de violencia ocurridos en partidos frente a San Lorenzo en 2024 y Talleres de Córdoba en 2025. El Tiburón argumenta que la devolución de estos puntos beneficia injustamente al Tomba en la lucha por la permanencia y busca que se le descuenten nuevamente.
La situación genera incertidumbre en la tabla de promedios y en la pelea por evitar el descenso, ya que una quita de puntos a Godoy Cruz podría alterar significativamente las posiciones de los equipos involucrados. Por el momento, la AFA no se ha pronunciado sobre el reclamo de Aldosivi, y se espera que en los próximos días se defina si se reabre el caso y se revisa la sanción al club mendocino.
