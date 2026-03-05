Golazo argentino en la Copa Sudamericana: sacó un misil desde 60 metros y la clavó
El delantero argentino de Millonarios, Rodrigo Contreras, marcó un tanto espectacular frente a Atlético Nacional con un remate desde atrás de la línea media.
Las competencias internacionales en Sudamérica ya comenzaron a tomar temperatura con las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En ese contexto, uno de los momentos más impactantes de los primeros cruces se produjo en Colombia, donde el delantero argentino Rodrigo Contreras marcó un gol extraordinario para Millonarios frente a Atlético Nacional.
El tanto llegó a los 21 minutos del primer tiempo en el partido de ida entre ambos equipos, que se enfrentan en busca de un lugar en la fase de grupos del torneo continental. Desde una posición inesperada, el atacante decidió probar suerte con un remate de larga distancia que terminó convirtiéndose en una obra de arte futbolística.
Contreras tomó la pelota unos metros detrás de la mitad de la cancha y, sin demasiada preparación previa, sacó un potente zurdazo que sorprendió a todos en el estadio Atanasio Girardot. El disparo tomó una trayectoria perfecta y dejó sin reacción al arquero David Ospina, histórico guardameta de la selección colombiana y con un extenso recorrido en el fútbol europeo.
El gol no solo abrió el marcador para Millonarios, sino que también generó una enorme repercusión entre los fanáticos del fútbol sudamericano, que rápidamente comenzaron a compartir la jugada en redes sociales. La espectacularidad del remate y la jerarquía del rival al que enfrentaba le dieron un condimento especial a la conquista del delantero argentino.
Del otro lado también había presencia albiceleste. En el once inicial de Atlético Nacional estuvo el defensor Milton Casco, exlateral de River, que actualmente forma parte del plantel del conjunto de Medellín. Así, el duelo tuvo varios protagonistas con pasado en el fútbol argentino.
La instancia preliminar de los torneos continentales suele ofrecer partidos de gran intensidad, ya que los equipos se juegan la posibilidad de acceder a la fase de grupos. En ese marco, Millonarios y Atlético Nacional protagonizaron una serie muy disputada.
Para Contreras, el tanto representa un nuevo capítulo destacado en su carrera. El delantero surgido en el fútbol argentino pasó por varios clubes antes de desembarcar en el fútbol colombiano. A lo largo de su trayectoria vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Arsenal, San Lorenzo, Aldosivi y Platense, además de haber tenido un paso por Universidad de Chile.
En este inicio de temporada, el atacante atraviesa un momento muy positivo en Millonarios. Con este tanto, ya suma cuatro tantos en sus primeros ocho partidos del año, cifras que reflejan su buen presente y la confianza que el cuerpo técnico deposita en él.
