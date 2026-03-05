Golazo argentino en la Copa Sudamericana: sacó un misil desde 60 metros y la clavó

rodrigo contreras

La instancia preliminar de los torneos continentales suele ofrecer partidos de gran intensidad, ya que los equipos se juegan la posibilidad de acceder a la fase de grupos. En ese marco, Millonarios y Atlético Nacional protagonizaron una serie muy disputada.

Para Contreras, el tanto representa un nuevo capítulo destacado en su carrera. El delantero surgido en el fútbol argentino pasó por varios clubes antes de desembarcar en el fútbol colombiano. A lo largo de su trayectoria vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Arsenal, San Lorenzo, Aldosivi y Platense, además de haber tenido un paso por Universidad de Chile.

Embed ¡Desde atrás de mitad de cancha! El golazo de Rodrigo Contreras para @MillosFCoficial pic.twitter.com/cAHUPGw2Wh — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 5, 2026

En este inicio de temporada, el atacante atraviesa un momento muy positivo en Millonarios. Con este tanto, ya suma cuatro tantos en sus primeros ocho partidos del año, cifras que reflejan su buen presente y la confianza que el cuerpo técnico deposita en él.