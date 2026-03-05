Google se suma a los campeones del mundo: será el nuevo Main Sponsor Global de la Selección Argentina
AFA anunció un histórico acuerdo con Google. Gemini, su inteligencia artificial, será el eje central y lucirá en la indumentaria oficial.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) agiganta su marca. En las últimas horas, Google anunció su desembarco como Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales de Fútbol. Este histórico acuerdo comercial une al actual campeón del mundo con la empresa líder global en innovación tecnológica.
Según destacaron, la firma de este convenio representa un hito significativo que busca acercar el deporte con la tecnología de última generación, integrando todos los beneficios de la Inteligencia Artificial (IA) en la cultura del fútbol.
Google Gemini, el nuevo protagonista en la indumentaria
El gran diferencial de este patrocinio es que Gemini, la reconocida inteligencia artificial desarrollada por Google, será el eje central de toda la alianza.
A partir de este acuerdo, la innovadora herramienta tecnológica tendrá una presencia de marca exclusiva y lucirá de manera destacada en la indumentaria de entrenamiento oficial que utilizan los jugadores de la Selección Argentina.
Para las autoridades de la AFA, la llegada de un gigante como Google va mucho más allá de un simple sponsor. Desde la casa madre del fútbol argentino remarcaron que esta importante incorporación representa la consolidación definitiva de "más de ocho años de expansión comercial ininterrumpida". A su vez, el acuerdo reafirma el prestigioso lugar que hoy ocupa la Selección Argentina, consolidada como una verdadera "plataforma de alcance mundial".
