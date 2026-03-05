Google se suma a los campeones del mundo: será el nuevo Main Sponsor Global de la Selección Argentina

image

Para las autoridades de la AFA, la llegada de un gigante como Google va mucho más allá de un simple sponsor. Desde la casa madre del fútbol argentino remarcaron que esta importante incorporación representa la consolidación definitiva de "más de ocho años de expansión comercial ininterrumpida". A su vez, el acuerdo reafirma el prestigioso lugar que hoy ocupa la Selección Argentina, consolidada como una verdadera "plataforma de alcance mundial".