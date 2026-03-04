Copa Libertadores 2027: por qué el noveno de la tabla anual de la LPF puede jugarla sin ser campeón de nada

Cómo quedarán los cupos para la Copa Libertadores 2027

Pasando en limpio el nuevo reglamento aprobado, así se repartirán las seis codiciadas plazas argentinas para el máximo certamen continental:

Argentina 1: Campeón del Torneo Apertura 2026.

Argentina 2: Campeón del Torneo Clausura 2026.

Argentina 3: Campeón de la Copa Argentina 2026.

Argentina 4: 1º puesto de la Tabla Anual 2026.

Argentina 5: 2º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026.

Argentina 6 (Repechaje): 9º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026.

En tanto, los lugares destinados a la Copa Sudamericana serán ocupados por los seis equipos mejor ubicados en la Tabla General (del 3º al 8º puesto) que no hayan entrado directamente a la Libertadores. Como requisito ineludible para clasificar a ambas competencias, los equipos no deben perder la categoría en la temporada 2026.