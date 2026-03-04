Copa Libertadores 2027: por qué el noveno de la tabla anual de la LPF puede jugarla sin ser campeón de nada
El Comité Ejecutivo modificó el reglamento para la Liga Profesional de Fútbol 2027. El último clasificado de la tabla anual irá al repechaje internacional.
Una noticia sacude la organización del fútbol argentino de cara a la próxima temporada. El periodista Fernando Czyz aseguró que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol aprobó por unanimidad una profunda modificación en el reglamento de clasificación a la Copa Libertadores 2027 y la Copa Sudamericana 2027.
El drástico cambio establece que, a partir de las competencias de 2027, la tan temida plaza de repechaje (Fase 2 y eventual Fase 3 de la Copa Libertadores) quedará en manos del último equipo que logre ingresar a los torneos continentales a través de la Tabla Anual.
El motivo detrás de la nueva regla
La decisión de los dirigentes de la AFA no fue casual. "Se pretende evitar que un equipo que sale 3.º o 4.º en la temporada se quede sin jugar torneo internacional al año siguiente", argumentaron durante la última reunión celebrada en el predio de Ezeiza.
El peso de los recientes fracasos deportivos en esta instancia fue determinante para torcer el rumbo. Las tempranas eliminaciones de Godoy Cruz en 2024 ante Colo Colo, de Boca Juniors en 2025 frente a Alianza Lima y la dolorosa caída por penales de Argentinos Juniors en 2026 contra Barcelona de Ecuador dejaron en evidencia lo perjudicial que resulta el esquema actual, donde los clubes eliminados se quedan con las manos vacías y sin ningún tipo de competencia internacional por el resto del año.
Cómo quedarán los cupos para la Copa Libertadores 2027
Pasando en limpio el nuevo reglamento aprobado, así se repartirán las seis codiciadas plazas argentinas para el máximo certamen continental:
Argentina 1: Campeón del Torneo Apertura 2026.
Argentina 2: Campeón del Torneo Clausura 2026.
Argentina 3: Campeón de la Copa Argentina 2026.
Argentina 4: 1º puesto de la Tabla Anual 2026.
Argentina 5: 2º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026.
Argentina 6 (Repechaje): 9º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026.
En tanto, los lugares destinados a la Copa Sudamericana serán ocupados por los seis equipos mejor ubicados en la Tabla General (del 3º al 8º puesto) que no hayan entrado directamente a la Libertadores. Como requisito ineludible para clasificar a ambas competencias, los equipos no deben perder la categoría en la temporada 2026.
