Servicio interrumpido en el Tren Sarmiento por el hallazgo de un cuerpo en las vías
El cadáver fue divisado por el maquinista de una formación que circulaba a la altura de Caballito.
Un hombre fue hallado muerto este jueves en las vías del tren Sarmiento del barrio porteño de Caballito, luego de un llamado a las autoridades policiales. La Justicia inició una investigación y ordenó que se le lleve a cabo una autopsia.
Las autoridades llegaron hasta el lugar donde encontraron el cuerpo tendido en el suelo en el paso a nivel de Donato Álvarez, por lo que se llamó a una ambulancia del SAME que certificó la muerte de la persona, la cual no presentaba signos de violencia.
Los primeros datos indican que se trata de un hombre mediana edad y por el momento el servicio fue interrumpido de manera momentánea hasta que terminen de realizarse las pericias pertinentes en el lugar de los hechos.
NOTA EN DESARROLLO
