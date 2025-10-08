Franco Mastantuono habló de su salida de River y un posible regreso: "Me encantaría..."

Con solo 18 años, Mastantuono ya comenzó a hacerse un lugar en el Real Madrid, donde su talento y madurez llamaron la atención del cuerpo técnico y de los hinchas. En el club merengue es considerado una de las grandes promesas sudamericanas, al igual que Endrick y Arda Güler, quienes integran el mismo proyecto de juveniles de elite.

El exfutbolista del Millonario cerró la entrevista con un mensaje de agradecimiento hacia su club de origen: “River me dio todo. Es el lugar donde aprendí a ser profesional y donde empezó mi sueño”.

Los números de Franco Mastantuono en River

Franco Mastantuono solo llegó a disputar 64 partidos con la camiseta de River, en los que aportó 10 goles, y apenas logó celebrar el título conquistado en la Supercopa Argentina 2023 antes de despedirse, sin haber cumplido los 18 años.