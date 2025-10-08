Franco Mastantuono habló de su salida de River y un posible regreso: "Me encantaría..."
El joven delantero del Real Madrid recordó el cariño de los hinchas de River, respondió a las críticas por su transferencia y habló sobre su deseo de volver.
La transferencia de Franco Mastantuono al Real Madrid fue la más alta de la historia del fútbol argentino: el club español pagó 40 millones de euros por el juvenil surgido en River. Hoy, el delantero brilla en Europa y ya comienza a destacarse también con la Selección Argentina.
Durante una entrevista con ESPN, desde Miami, Mastantuono habló sobre cómo vivió su partida del club de Núñez y las repercusiones que generó entre los hinchas: “Sentí el cariño de los hinchas de River, fue algo único. Era lo que imaginaba desde chico. Sé que algunos se sintieron mal por mi transferencia, pero también hubo quienes lo entendieron. Es algo que no me olvidaré nunca”, expresó el delantero.
El joven recordó con afecto sus primeros pasos en el fútbol argentino y destacó la influencia de sus entrenadores: “Gallardo y Martín Demichelis me marcaron muchísimo en mi carrera. Aprendí mucho de ellos y me cumplieron el sueño de debutar”, señaló.
Consultado sobre un posible regreso al Millonario, el atacante fue cauto, aunque dejó abierta la puerta para un futuro reencuentro: “Me encantaría volver a River en el futuro. En la vida pueden pasar muchas cosas y no podemos planificar lo que pasará en 10 años. Pero por lo que te da River, siempre te dan ganas de volver”, afirmó.
Con solo 18 años, Mastantuono ya comenzó a hacerse un lugar en el Real Madrid, donde su talento y madurez llamaron la atención del cuerpo técnico y de los hinchas. En el club merengue es considerado una de las grandes promesas sudamericanas, al igual que Endrick y Arda Güler, quienes integran el mismo proyecto de juveniles de elite.
El exfutbolista del Millonario cerró la entrevista con un mensaje de agradecimiento hacia su club de origen: “River me dio todo. Es el lugar donde aprendí a ser profesional y donde empezó mi sueño”.
Los números de Franco Mastantuono en River
Franco Mastantuono solo llegó a disputar 64 partidos con la camiseta de River, en los que aportó 10 goles, y apenas logó celebrar el título conquistado en la Supercopa Argentina 2023 antes de despedirse, sin haber cumplido los 18 años.
