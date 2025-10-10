Franco Mastantuono fue desafectado de convocatoria de la Selección Argentina: los motivos
El joven futbolista del Real Madrid venía con una semana normal, pero retornará a España por un inconveniente de último momento.
Uno de los jugadores con más presente y mejor futuro en la Selección Argentina no está presente en el amistoso ante Venezuela que se disputa en los Estados Unidos: Franco Mastantuono. Pero tampoco estará presente en los siguientes encuentros de la gira. ¿Por qué?
El delantero del Real Madrid venía con una semana normal, afrontando las prácticas sin mayores problemas, pero en el entrenamiento del jueves último sintió una sobrecarga en el muslo izquierdo.
Luego, estudios mediante, se determinó que la recuperación le demandará varios días más, por lo cual no será convocado por Lionel Scaloni para los próximos encuentros amistosos.
"El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo", indicó la cuenta oficial de la Selección Argentina.
La lamentable situación, sin embargo, le permitirá al técnico argentino probar otras variantes y así profundizar con su idea de darle rodaje a apellidos que contaron con menos minutos en el seleccionado nacional, como es el caso de Nicolás Paz, titular frente a la Vinotinto.
En tanto, se espera que en las próximas horas Mastantuono regrese a España para reincorporarse al Merengue, luego de su debut en junio en el combinado mayor por las Eliminatorias, cuando llegó a Santiago como suplente e ingresó ante Chile.
Por qué no juega Lionel Messi el amistoso ante Venezuela en Miami
Según adelantó el periodista Gastón Edul, Messi no arrancará entre los 11, aunque no se descartaba que sumara minutos en el segundo tiempo. El astro del Inter Miami fue cuidado durante los entrenamientos por una sobrecarga y cansancio acumulado, luego de disputar seis partidos en apenas tres semanas por la MLS.
Sin embargo, cerca del partido, desde las redes sociales confirmaron la baja definitiva del rosarino. "El capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche".
