Franco Mastantuono fue desafectado de convocatoria de la Selección Argentina: los motivos

La lamentable situación, sin embargo, le permitirá al técnico argentino probar otras variantes y así profundizar con su idea de darle rodaje a apellidos que contaron con menos minutos en el seleccionado nacional, como es el caso de Nicolás Paz, titular frente a la Vinotinto.

En tanto, se espera que en las próximas horas Mastantuono regrese a España para reincorporarse al Merengue, luego de su debut en junio en el combinado mayor por las Eliminatorias, cuando llegó a Santiago como suplente e ingresó ante Chile.

Por qué no juega Lionel Messi el amistoso ante Venezuela en Miami

Según adelantó el periodista Gastón Edul, Messi no arrancará entre los 11, aunque no se descartaba que sumara minutos en el segundo tiempo. El astro del Inter Miami fue cuidado durante los entrenamientos por una sobrecarga y cansancio acumulado, luego de disputar seis partidos en apenas tres semanas por la MLS.

Sin embargo, cerca del partido, desde las redes sociales confirmaron la baja definitiva del rosarino. "El capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche".