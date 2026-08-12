Goleada de Atlético Tucumán y eliminación: Independiente quedó afuera de la Copa Argentina
El Decano se lució con un sólido 4-0 y avanzó a cuartos de final, donde espera por el ganador entre Aldosivi e Independiente Rivadavia.
Atlético Tucumán firmó una actuación memorable en la Copa Argentina tras aplastar 4-0 a Independiente en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Con un nivel superlativo de principio a fin, efectividad goleadora y absoluta solidez en todas sus líneas, el conjunto tucumano despachó al Rojo y metió su nombre entre los ocho mejores equipos del certamen federal.
Desde el comienzo del encuentro, Atlético Tucumán salió a presionar alto y asfixiar la salida del equipo de Avellaneda. La contundencia no tardó en llegar: aprovechando las severas desatenciones defensivas del conjunto dirigido por Julio Vaccari, el Decano golpeó en los momentos justos del primer tiempo para construir una ventaja clave e irse al descanso acariciando la clasificación.
En la segunda mitad, Independiente intentó adelantarse en el campo mediante el ingreso de variantes ofensivas, pero careció de ideas claras para vulnerar el bloque defensivo tucumano. Atlético Tucumán manejó los tiempos del encuentro con autoridad, liquidó el pleito con un contragolpe letal y terminó adornando una goleada inobjetable por 4-0.
Con este resultado, el equipo tucumano revalida su gran presente en el plano local y ya espera en cuartos de final por el ganador del cruce entre su próximo rival en la llave, que puede ser Aldosivi o Independiente Rivadavia. Por su parte, Independiente suma un duro revés que enciende las alarmas en Avellaneda.
La goleada de Atlético Tucumán sobre Independiente por Copa Argentina
Laméndola abrió el marcador para Atlético Tucumán
Brondo amplía la ventaja para el Decano
Gol de Franco Nicola y es goleada para Atlético Tucumán
Doblete de Laméndola y baile total del Decano al Rojo
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- Hora: 19.15.
- Estadio: Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Facundo Tello.
- TV: TyC Sports.
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