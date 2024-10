Gustavo Quinteros sancionará a Elías Gómez tras el escándalo en el Monumental

Según trascendió en las últimas horas, la sanción de Quinteros significará que Gómez no formará parte del once titular en el próximo partido frente a Belgrano de Córdoba, programado para este sábado. Además, su lugar en el banco de suplentes tampoco está garantizado, ya que la decisión podría extenderse al encuentro del 1 de noviembre contra Argentinos Juniors en La Paternal.

image.png

Qué dijo Elías Gómez sobre su fuerte ida y vuelta contra Quinteros

“Pedir disculpas, ya lo hablé con él, es un momento de calentura, nadie quiere salir de un partido tan importante. Sentí que quería revertir la situación porque sé que la jugada del empate viene por mi lado, justo donde entró (Pablo) Solari”, expresó luego del partido. Y además, agregó: “Me agarró en caliente. Lo hablé con él, con los chicos, pedí disculpas. No soy así, no salgo a hablar nunca, sí pedir disculpas cuando siento que hago algo mal, así que quedó más que aclarado”.

Qué había dicho el entrenador luego del empate con River

“Yo no lo escuché cuando pasó, por eso lo miro. Seguramente, en caliente, habrá dicho algo. Después eso lo arreglamos de forma interna. Todos los jugadores que salen y se enojan... a mí no me disgusta demasiado. Pero sí, si hay una falta de respeto habrá un castigo deportivo, eso ténganlo por seguro. El respeto es la base de convivencia en un equipo de fútbol, en la vida”, sostuvo.