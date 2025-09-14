Habló el coordinador del club en el que falleció un chico de 13 años

Además, resaltó que "los profes en ese momento encargados de él lo asisten y empiezan con toda la práctica del RCP, primeros auxilios, se activó el protocolo de emergencia, la gente de administración llamó a la ambulancia rápidamente".

"Imaginate que el jueves es el día que más concurrencia de niños tenemos, había 200 personas mínimo en el predio, tanto jugadores, cuerpo técnico, padres. Fue un caos, hacia donde miraras había chicos llorando, gritándole a Amadeo que se levantara, gente arrodillada rezando para que no le sucediera nada", describió el entrenador.

"Después llegó la Policía y la ambulancia y fue trasladado hacia el Hospital de Niños, donde se le siguen practicando los primeros auxilios y después se constata el fallecimiento", lamentó.

Por otro lado, se encargó de aclarar cómo es el proceso de los chequeos médicos de los jóvenes para poder ser parte del club. "Acá en la Liga Cordobesa se les exige un apto médico, sin eso no se les hace el carnet; no hay niño en la Liga Cordobesa que juegue sin su carnet ni su revisión médica", comentó. "Amadeo y su hermanito mellizo Benjamín ingresaron este año al club, en marzo, y se hicieron revisión médica y estaban aptos para practicar deportes", añadió.

"En ningún momento Amadeo le dijo a los profes que se sentía mal o que le dolía el pecho, fue de un segundo para otro", remarcó.

El coordinador resaltó que "el club nos dio por intermedio de los bomberos y la Municipalidad un curso de RCP, pero bueno, cuando te toca actuar ya no es lo mismo que estar haciéndolo con un muñeco". "Sirven muchísimo los cursos, también estaría bueno hacerlos con gente que ha pasado por estos momentos porque la verdad es que hay que tener templanza y fortaleza", sostuvo.

En cuanto a cómo sigue todo para el club, explicó que "estamos pensando cómo volver a las prácticas, tenemos que seguir adelante no solamente por los niños van a seguir en el club, sino que por Amadeo, porque era su ilusión, su amor por la pelota y lo estamos hablando".

"El martes nosotros recién volvemos a las prácticas, estamos hablando con gente, con psicólogos para ver si nos pueden venir a dar una charla general, no solamente a los niños, a nosotros los profes, sino que a hasta los mismos papás que estuvieron ese día, porque la verdad es que fue algo muy feo lo que lo que vivimos", agregó.

"Llevo muchos años en el fútbol y es la primera vez que me pasa algo es, es inexplicable, no hay palabras de consuelo, imaginate para los papás de Amadeo, tener un hijo que viene a divertirse con la pelota, con la ilusión de cualquier niño y siempre con su hermanito mellizo en las prácticas. Es algo que no se lo deseo a nadie", enfatizó.

"La memoria de Amadeo siempre va a estar en nuestros corazones, de sus compañeros, de sus padres. Sus compañeros de categoría están viendo para armar una bandera en honor a Amadeo, así como tenemos acá a nuestras espaldas un mural en el que están nuestros monstruos del fútbol nacional, seguramente en algún lugar de del club va a estar la imagen de Amadeo", concluyó Colazo.