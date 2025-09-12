Demandan a AstraZeneca y al Estado argentino por la muerte de un futbolista que se dio la vacuna del Covid

vacuna Astrazeneca

Según la abogada de la familia, Maira Moreno, una médica reportó el caso al sistema nacional de salud como posible efecto adverso de la vacuna. Ahora su viuda reclama una indemnización de $ 400 millones.

"No hubo dudas de que lo de él fue púrpura trombósica", afirmó la abogada de la familia de Biglione en referencia a la historia clínica del futbolista, donde también se menciona esta posibilidad en varias oportunidades.

AstraZeneca retiró del mercado su vacuna contra el coronavirus en mayo de 2024 tras reportar una "disminución de la demanda" de las dosis ya fabricadas.

La palabra del laboratorio AstraZeneca

A propósito de la demanda de la familia de Biglione la filial argentina de AstraZeneca emitió un comunicado: "No realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad".

Desde el laboratorio de capitales británicos y suecos sostuvieron que “los ensayos clínicos han demostrado que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de efectos secundarios extremadamente raros”.

Otros casos en el país por efectos adversos de la vacuna

La demanda de la familia ante la Justicia Federal de Río Cuarto es el tercer caso similar reportado en Argentina, mientras en el Reino Unido ya se han planteado acciones masivas con varios afectados a la vez.

Las dos demandas sobre posibles efectos adversos de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca son de personas que aún tienen secuelas y estuvieron al borde de la muerte.

Por un lado, una mujer de Coronel Moldes llamada Flavia Ochoa reportó que desarrolló síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia tras recibir una tercera dosis de AstraZeneca. Su reclamo asciende a $ 100 millones en concepto de indemnización.

El segundo caso fue el de una enfermera de 57 años que presentó síntomas como ampollas, hematomas generalizados y fatiga extrema tras recibir la tercera dosis de AstraZeneca, en noviembre de 2021. Eventualmente fue diagnosticada con síndrome de Sjögren y púrpura trombocitopénica, por lo que reclama $ 220 millones.