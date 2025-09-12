Córdoba: la principal hipótesis sobre la muerte del padre y su hijo de 3 años en Capilla del Monte
Cristian Fink y su pequeño hijo Álvaro fueron encontrados sin vida en el Dique El Cajón, cerca de Capilla del Monte.
La muerte de Cristian Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de 3, conmociona a la localidad cordobesa de Capilla del Monte. Ambos cuerpos fueron encontrados el jueves en aguas del Dique El Cajón y los investigadores manejan una dramática hipótesis sobre qué pudo haber causado el fatal desenlace.
Cristian y Álvaro habían salido de su casa el miércoles con la intención de pasar un rato en el dique. Como otras veces, la idea era “ir a la playa a jugar, a tirar piedritas", contó luego Lorena, madre de Álvaro. Alertada ante el paso de las horas y la falta de comunicación, la mujer se dirigió hacia el lugar y solo encontró el auto Chevrolet Aveo gris: estaba cerrado con llave y estacionado a pocos metros del dique, sin signos de haber sido forzado.
Tras dar aviso a las autoridades, en la zona se montó un importante operativo que incluyó la participación de buzos, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), brigadas del ETAC, bomberos voluntarios, personal de la Departamental Punilla, perros rastreadores y drones para realizar la búsqueda desde el aire.
Finalmente, el jueves personal del DUAR y de la policía provincial encontró los cuerpos de Cristian y su hijo Álvaro, enganchados entre ramas a varios metros de profundidad en el Dique El Cajón.
“Una de las hipótesis más fuertes que se maneja sería que fue accidental”, adelantó ayer el comisario José Santos Vega, director de la Departamental Punilla Norte, en diálogo con la radio Cadena 3. Sugirió, además, que el nene podría haberse caído al agua y que el padre intentó rescatarlo.
En esa misma línea, y en base a los elementos hallados hasta el momento, “todo indica que el chico se cayó en un lugar donde hay pozos y el padre quedó enredado cuando se metió para sacarlo del agua”, indicaron fuentes judiciales a Infobae.
Esta sería la hipótesis que maneja por el momento el fiscal Nelson Lingúa, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de la investigación.
Si bien resta por conocerse los resultados de las autopsias, todo apuntaría a que padre e hijo murieron ahogados.
