Córdoba: la principal hipótesis sobre la muerte del padre y su hijo de 3 años en Capilla del Monte

“Una de las hipótesis más fuertes que se maneja sería que fue accidental”, adelantó ayer el comisario José Santos Vega, director de la Departamental Punilla Norte, en diálogo con la radio Cadena 3. Sugirió, además, que el nene podría haberse caído al agua y que el padre intentó rescatarlo.

En esa misma línea, y en base a los elementos hallados hasta el momento, “todo indica que el chico se cayó en un lugar donde hay pozos y el padre quedó enredado cuando se metió para sacarlo del agua”, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

cristian y alvaro fink

Esta sería la hipótesis que maneja por el momento el fiscal Nelson Lingúa, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de la investigación.

Si bien resta por conocerse los resultados de las autopsias, todo apuntaría a que padre e hijo murieron ahogados.

