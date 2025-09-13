Gobernadores de Provincias Unidas anunciaron nuevos encuentros: "Somos más"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ProvUnidasAR/status/1966644646928429273&partner=&hide_thread=false Hoy se realizó en Rio Cuarto un encuentro de Provincias Unidas, un espacio donde compartimos una visión de futuro para Argentina.

Con sensatez, federalismo y desarrollo, trabajamos por un proyecto que defienda a las provincias, la producción y la gente.



Somos #ProvinciasUnidas — Provincias Unidas (@ProvUnidasAR) September 12, 2025

Ante el público, en la tercera actividad de campaña, insistió en que “lo nuevo” es Provincias Unidas y que el objetivo de la alianza es “lograr un gobierno normal en 2027”. “No vemos una buena gestión de Milei”, dijo Schiaretti ya en todo de campaña.

Ese punto parece ser el eje discursivo de acá hasta el 26 de octubre, cuando tenga que exponer su imagen ante las urnas cordobesas: “Al pueblo argentino no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”, dijo Schiaretti.