De acuerdo con lo explicado por el director técnico de Boca, el episodio respondió a una baja de presión producto del intenso desgaste físico disputado bajo las extremas condiciones climáticas de Barranquilla —donde las temperaturas rondaron los 35 grados con elevada humedad— sumado a la fuerte descarga emocional tras cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales.