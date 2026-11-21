Leandro Paredes se desmayó en vivo durante los festejos de Boca
El capitán "xeneize" se desplomó mientras brindaba una entrevista tras la final de la Copa Sudamericana 2026.
En medio de la euforia por la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026, se vivió un momento de enorme preocupación en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla cuando Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras brindaba una entrevista televisiva.
El capitán "xeneize" hablaba con el periodista Marcelo Benedetto en la zona mixta tras el triunfo ante Atlético Mineiro y cayó desplomado repentinamente ante la mirada atónita de los presentes.
La escena generó un inmediato susto tanto en el campo de juego como entre los hinchas que seguían los festejos por televisión, obligando a interrumpir la nota de manera urgente para que el mediocampista recibiera asistencia médica en el lugar.
Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre la salud de Leandro Paredes
Minutos más tarde, tras la rápida intervención del cuerpo médico del plantel, el entrenador Rodolfo Arruabarrena llevó tranquilidad al confirmar el diagnóstico y asegurar que el futbolista ya se encuentra en buen estado de salud.
De acuerdo con lo explicado por el director técnico de Boca, el episodio respondió a una baja de presión producto del intenso desgaste físico disputado bajo las extremas condiciones climáticas de Barranquilla —donde las temperaturas rondaron los 35 grados con elevada humedad— sumado a la fuerte descarga emocional tras cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales.
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